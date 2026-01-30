ETV Bharat / state

CCTV में कैद सड़क हादसा, सूरजपुर में बेकाबू मालवाहक कार पर पलटा

नेशनल हाईवे-43 पर एक हादसा CCTV में कैद हो गया. सूरजपुर से बिश्रामपुर की ओर जा रही कार पर एक मालवाहक पिकअप पलट गया.

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 7:08 PM IST

2 Min Read
सूरजपुर: जिले के एनएच-43 पर एक बेहद चौंकाने वाला सड़क हादसा सामने आया है. इस दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. वीडियो में साफ दिखता है कि एक चलती हुई मालवाहक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर आगे चल रही डिकार के ऊपर पलट जाती है.

कैसे हुआ हादसा

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, कार सूरजपुर से बिश्रामपुर की ओर जा रही थी. जब कार बिश्रामपुर थाना इलाके के एस्सार पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवाने के लिए मुड़ती है, उसी दौरान अंबिकापुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा मालवाहक अपना संतुलन खो बैठता है. देखते ही देखते वाहन उछलते हुए सीधे कार के ऊपर पलट जाती है.

कार चालक बुरी तरह फंसा

हादसा इतना जबरदस्त था कि कार चालक वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया. मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे.

कटर मशीन से किया गया रेस्क्यू

काफी मशक्कत के बाद कटर मशीन की मदद से कार को काटा गया और कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. राहत की बात यह रही कि इस भयानक हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई.

कुछ देर तक बाधित रहा यातायात

हादसे के बाद एनएच-43 पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को बहाल कराया.

पुलिस जांच में जुटी

प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन का संतुलन बिगड़ना दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. फिलहाल बिश्रामपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

