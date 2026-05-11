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सूरजपुर की नई कलेक्टर रेना जमील ने संभाला पदभार, जिले के विकास पर की बात

वर्ष 2019 बैच की आईएएस अधिकारी रेना जमील ने कहा कि सूरजपुर में सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है. यह उनकी जिम्मेदारी है कि जिले में आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके. इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है.

सूरजपुर : रेना जमील ने सोमवार को सूरजपुर जिले के कलेक्टर के रुप में पदभार ग्रहण कर लिया. पद संभालने के बाद उन्होंने जिले के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकता दोहराई. रेना जमील ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी. उन्होंने कहा कि जिले में आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है. इसके साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना भी उनकी लिस्ट में शामिल है.

सूरजपुर कलेक्टर रेना जमील (ETV BHARAT)

जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा. जिससे आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके- रेना जमील, कलेक्टर, सूरजपुर

सुशासन तिहार पर रहेगा फोकस

रेना जमील ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों की समस्याओं और शिकायतों का तुरंत निराकरण किया जाएगा. अधिकारियों को जनता के मुद्दों को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को जनता के कार्य के साथ साथ उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करने को कहा गया है.

सूरजपुर में जनगणना का कार्य

नई कलेक्टर रेना जमील ने कहा कि सूरजपुर में 1 मई से 30 मई तक जनगणना का कार्य किया जा रहा है. इसके तहत जिले में 1 मई से 30 मई तक मकानों की गणना का कार्य जारी है. इस कार्य के लिए जिले में 1433 प्रगणक और 269 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है. जिले के कुल 1433 जनगणना ब्लॉकों में से अब तक 246 ब्लॉकों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि बचे ब्लॉकों में भी निर्धारित समय सीमा के भीतर जनगणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.