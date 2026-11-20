पहले साथ में पी शराब, फिर काट दिया पत्नी का गला, सूरजपुर की खौफनाक मर्डर स्टोरी
सूरजपुर में मर्डर की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 10:43 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई. यहां के एक घर से महिला की सिर कटी लाश मिली है. पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों साथ में शराब पीये और उसी बीच दोनों में अनबन हो गया. जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी. गुरुवार रात की घटना है. वारदात का खुलासा शुक्रवार की सुबह हुआ.
आरोपी पति गिरफ्तार
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की है. फिलहाल मामले की जांच जारी है. इस वारदात से लोगों में डर का माहौल है. इसे जिले के वीभत्स घटनाओें में से एक बताया जा रहा है.
सूरजपुर के तेलसरा गांव की घटना
पूरा मामला सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलसरा गांव का है. जहां घर के अंदर से एक महिला की सिर कटी लाश मिली. जैसे ही यह जानकारी लोगों को मिली पुलिस को सूचना दी गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था इसी विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर महिला की हत्या कर दी.
इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच जारी है. फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है- योगेश देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर
सूरजपुर पुलिस की तफ्तीश जारी
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद कर ली है. आरोपी पति को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और अन्य जांच दल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा सके. पुलिस हत्या के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.