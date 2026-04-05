सूरजपुर नाबालिग छात्रा बर्न केस में बड़ा खुलासा, दो दिन से गायब थी लड़की
सूरजपुर में 95 फीसदी जली हालत में मिली छात्रा की मौत हो गई है. जांच में पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 5, 2026 at 5:55 PM IST
सूरजपुर: जली हालत में मिली नाबालिग छात्रा की रायपुर में मौत हो गई. इस केस की जांच में पुलिस ने कई खुलासे करने की बात कही है. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि घटना से पहले छात्रा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा गया था. इसके अलावा भी पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं जिसकी जांच की जा रही है.
नाबालिग छात्रा ने दुकान से खरीदा था पेट्रोल
बताया जा रहा है कि छात्रा ने एक दुकान से बोतल में पेट्रोल भी खरीदा था.संदेह होने पर उसके बॉयफ्रेंड ने वह पेट्रोल उससे छीन लिया था. इसके बावजूद, बाद में छात्रा गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में बिश्रामपुर के पास पासंगनाला के समीप मिली.घटना स्थल से पुलिस को संघर्ष के भी निशान मिले हैं, जिससे यह मामला और भी संदिग्ध हो गया है.आशंका जताई जा रही है कि घटना से पहले वहां किसी तरह की झड़प या विवाद हुआ हो सकता है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है
दो दिन से लापता थी छात्रा
बताया जा रहा है कि छात्रा घटना से दो दिन पहले अपने घर से निकली थी और उसके बाद से लापता थी. शनिवार को राहगीरों ने उसे 95 प्रतिशत जली हालत में देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस हर पहलू से जांच का दावा कर रही है.
मामले में सभी एंगल पर जांच की जा रही है, संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है, जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा-अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर
छात्रा के ब्वॉयफ्रेंड से पूछताछ जारी
इस केस में पुलिस ने परिजनों और छात्रा के बॉयफ्रेंड से पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है.