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मजदूरी के लिए गए युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, श्रम विभाग पर भी उठे सवाल

मजदूरी करने ओडिशा गए युवक की मौत की वजह तालाब में डूबना बताया गया. वहीं खून बहने पर परिजन हत्या की आशंका जता रहे.

Surajpur migrant worker death
मजदूरी के लिए गए युवक की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 5:37 PM IST

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के केनापारा गांव के एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, युवक सनीश कुमार दो महीने पहले मजदूरी के लिए ओडिशा के भुवनेश्वरपुर गया था. बताया गया कि वहां एक सप्ताह पहले तालाब में नहाने के दौरान उसकी मौत हो गई. लेकिन परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं. मामला झिलमिली थाना क्षेत्र का है.

शव गांव पहुंचा तो परिजन ने लगाए आरोप

जब युवक का शव गांव पहुंचा, तो परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि मृतक के कान से खून निकल रहा था. उनका आरोप है कि अगर डूबने से मौत होती, तो इस तरह खून नहीं निकलता इसलिए हत्या की आशंका जताई जा रही है.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, श्रम विभाग पर भी उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच की मांग

मृतक के पिता रामबली ने कहा कि उनके बेटे की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि श्रम विभाग की लापरवाही के कारण मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम के लिए जाना पड़ता है. वहां उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती.

श्रम अधिकारी का विवादित बयान

जब श्रम अधिकारी से इस मामले पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि “तीन दिन बाद जवाब देंगे.” इस बयान को स्थानीय जनप्रतिनिधि गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.- एसडीओपी अभिषेक पैकरा

Surajpur migrant worker death
मजदूरी के लिए गए युवक की संदिग्ध मौत, श्रम विभाग पर भी उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

श्रम विभाग पर गंभीर आरोप

श्रम विभाग के पास मजदूरों का कोई सही रिकॉर्ड नहीं होने की बात कही जा रही है. इसके साथ ही पंजीकरण की जानकारी और बाहर काम करने गए मजदूरों की मॉनिटरिंग नहीं होने का भी आरोप है. ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर सामने आने के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है?

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