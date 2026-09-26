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सूरजपुर मदननगर खदान परियोजना: खदान चालू करने की मांग को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, मुआवजे की उठी मांग

ग्रामीणों ने कहा, उनके बच्चों का भविष्य सुधरे इसके लिए वो चाहते हैं खदान चालू किया जाए. अख्तर अली की रिपोर्ट.

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सूरजपुर मदननगर खदान परियोजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 4:01 PM IST

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सूरजपुर: प्रतापपुर इलाके में मदननगर ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना प्रस्तावित है. पूर्व में परियोजना के शुरू होने से पहले ही स्थानीय लोग इसके विरोध में एकजुट हो गए थे. लेकिन अब खदान से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोग आज बड़ी संख्या में एकजुट होकर नया मोड़ से कलेक्टर दफ्तर पहुंचे. प्रभावित लोगों ने खदान चालू करने के संबंध में कलेक्टर से चर्चा की और अपनी मांगों के बारे में उनको जानकारी भी दी. ग्रामीण अब चाहते हैं कि खदान जल्द से जल्द खुले ताकि बच्चों का भविष्य सुधरे और उनको रोजगार मिले.

सूरजपुर मदननगर खदान परियोजना

पिछले कई महीनों से स्थानीय ग्रामीण खदान खोले जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वहीं ग्रामीण खदान खोलने की मांग को लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हैं. पूर्व में जो ग्रामीण सर्वे और सीमांकन सहित अन्य कामों का विरोध कर रहे थे अब वो चाहते हैं कि खदान का काम जिला प्रशासन जल्द शुरू कराए. पूर्व में जब खदान शुरू करने की बात सामने आई थी तब तनाव की स्थिति बन गई थी. पुलिस और ग्रामीणों के बीच इसको लेकर हिंसक झड़प तक हुई थी. लेकिन अब जो ताजा हालात बने हैं उससे लगता है कि ये विवाद जल्द सुलझ जाएगा.

सूरजपुर मदननगर खदान परियोजना (ETV Bharat)

खदान चालू करने के पक्ष में लोग

150 से ज्यादा ग्रामीण आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे. खदान खोलने को लेकर उन्होने कलेक्टर रेना जमील से चर्चा की. कलेक्टर रेना जमीन ने मुलाकात करने आए ग्रामीणों को बैठक कक्ष में बिठाया और उनसे खदान के संबंध में चर्चा की. ग्रामीणों ने कलेक्टर रेना जमीन को बताया कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मदननगर खदान को शुरू किया जाए.

खदान का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए. जितनी देरी खदान को शुरू करने में होगी उतनी समस्या बच्चों के भविष्य को लेकर उनको होगी. परियोजना के काम में देरी होने से हमारे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है: कलेक्ट्रेट आए ग्रामीण

Madannagar Mine
कलेक्टर से मुलाकात (ETV Bharat)

खदान का काम जल्द शुरू होगा तो उन्हे रोजगार और नौकरी मिलेगी जिससे उनके परिवार की गाड़ी आसानी से चल सकेगी. खदान जल्द से जल्द शुरू हो ताकि लोगों को काम धंधा मिले: कलेक्ट्रेट आए ग्रामीण

खदान जल्द खुले इस मांग को लेकर आज लोग यहां चर्चा के लिए पहुंचे थे. करीब 2 सालों से खदान परियोजना का काम प्रभावित है. खदान चालू नहीं होने से स्थानीय लोगों के जीवन पर आर्थिक रुप से बुरा असर पड़ रहा है: रेना जमील, कलेक्टर, सूरजपुर

खदान जल्द शुरू हो और मुआवजा दिया जाए: ग्रामीण

वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने नौकरी और मुआवजे से जुड़ी अपनी मांगें भी रखी. ग्रामीणों का कहना है कि खदान परियोजना से प्रभावित लोगों को उनका हक और रोजगार मिलना चाहिए. वहीं, इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर रेना जमील ने बताया कि ग्रामीण नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. ग्रामीणों ने खदान खोलने की मांग भी रखी है. कलेक्टर ने कहा कि कुछ लोगों के विरोध के चलते करीब 2 वर्षों से खदान परियोजना का काम प्रभावित है जिसका असर अब ग्रामीणों पर भी पड़ रहा है.

खदान खोलने पर एक राय बनेगी

खदान खोलने को लेकर एक पक्ष के लोगों ने आज कलेक्टर से मुलाकात की है, जिससे विरोध के मामले में नया मोड़ आ गया है. अब देखना ये है कि क्या सभी प्रभावित लोग भी खदान खोलने के पक्ष में हैं या फिर सिर्फ वो लोग जो आज कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे.

जानिए क्या है खदान से जुड़ा विवाद

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में एसईसीएल का मदननगर ओपन कास्ट कोयला खदान खुलना है. खदान के लिए भूमि अधिग्रहण और सर्वे का काम जैसे ही कंपनी ने शुरू किया ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि खदान खुलने से वो विस्थापित हो जाएंगे और उनकी खेत बाड़ी सभी कुछ खत्म हो जाएगा. खदान खोले जाने को लेकर 24 जुलाई 2026 को धरमपुरा इलाके में नाराज ग्रामीणों की पुलिस टीम के साथ जोरदार झड़प हुई. इस झड़प में कई पुलिस के जवान और अधिकारी जख्मी भी हुए. सूरजपुर जिला प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रही थी कि खदान का काम शुरू हो जिससे लोगों को रोजगार मिले और जिले की आर्थिक गतिविधि को मजबूती मिले.

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