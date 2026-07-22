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सूरजपुर जिले के लटोरी अस्पताल परिसर में दारू-चिकन पार्टी, दो कर्मचारी निलंबित

सूरजपुर: जिले के लटोरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दारू पार्टी का मामला सामने आया है. मरीजों की सेवा के लिए तैनात स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारियों को दरकिनार कर अस्पताल परिसर में ही दारू और चिकन पार्टी करते नजर आए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मामले की जांच कर तत्काल कार्रवाई की गई.

अस्पताल के ये स्टाफ शामिल

जानकारी के अनुसार, लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वॉय और कुछ डेली वेजेस कर्मचारी अस्पताल परिसर में ही शराब और चिकन पार्टी कर रहे थे. कर्मचारी अस्पताल के भीतर बैठकर शराब पीते और खाना खाते दिखे. जिसके बाद लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

तत्काल प्रभाव से निलंबित

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कपिल देव पैकरा ने जांच कराई. जांच में प्रथम दृष्टया कर्मचारियों का आचरण शासकीय सेवा के अनुरूप नहीं पाया गया. इसके बाद फार्मासिस्ट रंजीत जायसवाल और वार्ड ब्वॉय प्रेम कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. वहीं अन्य डेली वेजेस कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

अस्पताल मरीजों की सेवा के लिए होता है, न कि इस तरह की गतिविधियों के लिए. शासकीय परिसर में शराब का सेवन और अनुशासनहीनता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.- कपिल देव पैकरा, सीएमएचओ

विभाग ने संकेत दिए हैं कि जांच में यदि अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.