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सूरजपुर भूमि अधिग्रहण विवाद: 15 नामजद और अन्य आरोपियों पर केस दर्ज, वीडियो भी खंगाल रही पुलिस

24 जुलाई को ग्रामीणों के पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

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सूरजपुर भूमि अधिग्रहण विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 4:45 PM IST

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सूरजपुर: 24 जुलाई को मदननगर में ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और मारपीट को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हत्या के प्रयास मामलों के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला करने के आरोप में 15 नामजद और अन्य लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है.

भूमि अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से विवाद

सूरजपुर के मदननगर में एसईसीएल की प्रस्तावित खदान के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है. ग्रामीण लगातार अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं. इसी दौरान बीते दिनों हत्या के प्रयास मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम का ग्रामीणों से आमना-सामना हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और स्थिति हिंसक हो गई.

सूरजपुर भूमि अधिग्रहण विवाद (ETV Bharat)

हिंसक प्रदर्शन के बाद केस दर्ज

आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई. घटना के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है.

जो घटनाएं हुई हैं, उनमें एफआईआर हुई है. 15 नामजद हैं, और भी लोग शामिल हो सकते हैं. वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं: योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

वीडियो के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है और अन्य आरोपियों की पहचान भी वीडियो के माध्यम से की जा रही है. उन्होंने कहा कि जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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