सूरजपुर का कन्हैया बांध बना खेल मैदान, आज तक बैजनाथपुर के किसानों को नहीं मिला पानी

सूरजपुर: करीब 40 साल पहले बैजनाथपुर के किसानों को पानी देने के लिए कन्हैया बांध का निर्माण कराया गया था. ग्रामीणों का कहना है कि कई दशकों से बांध में एक बूंद भी पानी नहीं जमा हुआ है. आलम ये है कि बांध का पूरा क्षेत्र सूखे की वजह से खेल का मैदान बन गया है. इलाके के बच्चे यहां खेलने लिए आते हैं. गांव वालों का कहना है कि बांध की हालत को दुरुस्त किया जाए और इसमें पानी की व्यवस्था हो. ग्रामीण कहते हैं कि बांध को लेकर कई बार वो जिला प्रशासन और कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है. गांव वाले अब नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि अगर उनकी शिकायतों को अनसुना किया गया तो वो आंदोलन करेंगे.

बांध बना खेल का मैदान, लापरवाही की इंतेहा

ग्रामीण कहते हैं कि गर्मियों की शुरूआत हो चुकी है. ऐसे में सिचाई से लेकर आम जरूरतों के लिए भी पानी की दिक्कत होगी. जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को चाहिए कि वो बांध की हालत को दुरुस्त कर इसमें जल संचय का उपाय करे. गांव वाले कहते हैं कि जब से बांध का निर्माण हुआ है तब से इसकी हालत में सुधार नहीं हुआ है.