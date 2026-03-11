सूरजपुर का कन्हैया बांध बना खेल मैदान, आज तक बैजनाथपुर के किसानों को नहीं मिला पानी
ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर बांध को ठीक नहीं किया जाता तो वो आंदोलन को बाध्य होंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 11, 2026 at 5:40 PM IST
सूरजपुर: करीब 40 साल पहले बैजनाथपुर के किसानों को पानी देने के लिए कन्हैया बांध का निर्माण कराया गया था. ग्रामीणों का कहना है कि कई दशकों से बांध में एक बूंद भी पानी नहीं जमा हुआ है. आलम ये है कि बांध का पूरा क्षेत्र सूखे की वजह से खेल का मैदान बन गया है. इलाके के बच्चे यहां खेलने लिए आते हैं. गांव वालों का कहना है कि बांध की हालत को दुरुस्त किया जाए और इसमें पानी की व्यवस्था हो. ग्रामीण कहते हैं कि बांध को लेकर कई बार वो जिला प्रशासन और कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है. गांव वाले अब नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि अगर उनकी शिकायतों को अनसुना किया गया तो वो आंदोलन करेंगे.
बांध बना खेल का मैदान, लापरवाही की इंतेहा
ग्रामीण कहते हैं कि गर्मियों की शुरूआत हो चुकी है. ऐसे में सिचाई से लेकर आम जरूरतों के लिए भी पानी की दिक्कत होगी. जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को चाहिए कि वो बांध की हालत को दुरुस्त कर इसमें जल संचय का उपाय करे. गांव वाले कहते हैं कि जब से बांध का निर्माण हुआ है तब से इसकी हालत में सुधार नहीं हुआ है.
जानिए कहां बना है कन्हैया बांध
भैयाथान जनपद क्षेत्र के बैजनाथपुर के लोग बताते हैं कि 1977-80 में लगभग 55 हेक्टेयर में कन्हैया बांध का निर्माण कराया गया. लगभग 8 से 10 लाख रुपए इसके निर्माण में लागत आई. बांध बनाने का उद्देश्य हजारों एकड़ भूमि सिंचित कर ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना और पेयजल की समस्या को दूर करना था. लेकिन लापरवाही और बिना देखरेख के अब ये बांध सूखकर खेल का मैदान बन गया है. ग्रामीण सालों तक बांध के मरम्मत को लेकर आंदोलन करते रहे, जिसके बाद 2 करोड़ 22 लाख की लागत से बांध को दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ. गांव वाले बताते हैं कि इसमें भी लापरवाही बरती गई और बांध की हालत बद से बदतर होती चली गई.
