ETV Bharat / state

सूरजपुर का कन्हैया बांध बना खेल मैदान, आज तक बैजनाथपुर के किसानों को नहीं मिला पानी

ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर बांध को ठीक नहीं किया जाता तो वो आंदोलन को बाध्य होंगे.

Kanhaiya Dam become playground
सूरजपुर का कन्हैया बांध बना खेल का मैदान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: करीब 40 साल पहले बैजनाथपुर के किसानों को पानी देने के लिए कन्हैया बांध का निर्माण कराया गया था. ग्रामीणों का कहना है कि कई दशकों से बांध में एक बूंद भी पानी नहीं जमा हुआ है. आलम ये है कि बांध का पूरा क्षेत्र सूखे की वजह से खेल का मैदान बन गया है. इलाके के बच्चे यहां खेलने लिए आते हैं. गांव वालों का कहना है कि बांध की हालत को दुरुस्त किया जाए और इसमें पानी की व्यवस्था हो. ग्रामीण कहते हैं कि बांध को लेकर कई बार वो जिला प्रशासन और कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है. गांव वाले अब नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि अगर उनकी शिकायतों को अनसुना किया गया तो वो आंदोलन करेंगे.

बांध बना खेल का मैदान, लापरवाही की इंतेहा

ग्रामीण कहते हैं कि गर्मियों की शुरूआत हो चुकी है. ऐसे में सिचाई से लेकर आम जरूरतों के लिए भी पानी की दिक्कत होगी. जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को चाहिए कि वो बांध की हालत को दुरुस्त कर इसमें जल संचय का उपाय करे. गांव वाले कहते हैं कि जब से बांध का निर्माण हुआ है तब से इसकी हालत में सुधार नहीं हुआ है.

सूरजपुर का कन्हैया बांध बना खेल का मैदान (ETV Bharat)


जानिए कहां बना है कन्हैया बांध

भैयाथान जनपद क्षेत्र के बैजनाथपुर के लोग बताते हैं कि 1977-80 में लगभग 55 हेक्टेयर में कन्हैया बांध का निर्माण कराया गया. लगभग 8 से 10 लाख रुपए इसके निर्माण में लागत आई. बांध बनाने का उद्देश्य हजारों एकड़ भूमि सिंचित कर ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना और पेयजल की समस्या को दूर करना था. लेकिन लापरवाही और बिना देखरेख के अब ये बांध सूखकर खेल का मैदान बन गया है. ग्रामीण सालों तक बांध के मरम्मत को लेकर आंदोलन करते रहे, जिसके बाद 2 करोड़ 22 लाख की लागत से बांध को दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ. गांव वाले बताते हैं कि इसमें भी लापरवाही बरती गई और बांध की हालत बद से बदतर होती चली गई.

सूरजपुर में बच्चा चोरी का शक, ग्रामीणों ने ऑटो ड्राइवर को पेड़ से बांधकर पीटा

बिश्रामपुर में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित

सूरजपुर में शादी के लिए पैसा नहीं देने पर बेटे ने किया पिता का कत्ल - Son murdered father in Surajpur

TAGGED:

SURAJPUR
BAIJNATHPUR
KANHAIYA DAM
WATER RESOURCES DEPARTMENT
KANHAIYA DAM BECOME PLAYGROUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.