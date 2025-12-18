ETV Bharat / state

सूरजपुर में एक करोड़ से ज्यादा का 3513 क्विंटल धान जब्त

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धान खरीदी जारी है. 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी 31 जनवरी तक चलेगी. इसी कड़ी में सूरजपुर में भी सहकारी समिति के माध्यम से धान खरीदी जारी है. खाद्य अधिकारी ने बताया कि पिछले साल जिले में प्रतिदिन 63 हजार क्विंटल धान खरीदी की लिमिट थी जिसे इस साल बढ़ा कर 1 लाख क्विंटल कर दिया गया है.

सूरजपुर जिला खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने बताया कि 17 दिसंबर की स्थिति में लगभग 17 हजार 18 किसानों से 9 लाख 38 हजार 584 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है. जिसमें 3 हजार 9 सौ 72 किसानों का 138 हेक्टेयर का रकबा भी समर्पण कर लिया गया है.

सूरजपुर अवैध धान पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

अवैध धान पर कार्रवाई

खाद्य अधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में तहसीलस्तर पर अवैध धान पर कार्रवाई की जा रही है. 46 प्रकरणों में 3513 क्विंटल धान जब्त किया गया है. 15 गाड़ियां भी जब्त की गई है. जब्त धान की कुल कीमत 1 करोड़ 8 लाख रुपये बताई जा रही है.

सूरजपुर में अवैध धान पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

धान खरीदी के लिए 60 प्रतिशत टोकन जारी

सूरजपुर जिला खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने बताया कि लगभग 60 प्रतिशत टोकन जारी हो चुके हैं. खाद्य अधिकारी ने दावा किया कि 31 जनवरी तक सभी रजिस्टर्ड किसानों से धान खरीदी पूरी कर ली जाएगी.