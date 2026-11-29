सूरजपुर मानव तस्करी केस, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार, नाबालिग एमपी के सागर से बरामद
पूर्व में भी पीड़िता को बेचने की कोशिश की गई थी, तब वो स्टेशन से भाग निकली थी. अख्तर अली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 2:50 PM IST
सूरजपुर: मानव तस्करी केस में सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों से मिली जानकारी के आधार पर अपहृत नाबालिग को मध्य प्रदेश के सागर जिले से सकुशल बरामद कर लिया गया है.
मानव तस्करी केस में बड़ा खुलासा
दरअसल, पूरा मामला सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 24 नवंबर को नाबालिग अपने घर पर अपनी परिचित महिला के साथ अंबिकापुर जाने की बात कहकर निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी. जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण और मानव तस्करी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी नाबालिग लड़की का एक शख्स के द्वारा अपहरण कर लिया गया है. एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई. टीम ने सागर के मध्य प्रदेश से बरामद की गई. पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं. पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है: विशाल गर्ग, सीएसपी, सूरजपुर
सूरजपुर एसपी कर रहे थे मॉनिटरिंग
मानव तस्करी के गंभीर मामले को देखते हुए सूरजपुर एसपी योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया. गठित टीम को जल्द से जल्द नाबालिक के खोज निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई. जब पुलिस नाबालिक की पता तलाश जुटी थी उसी दौरान नाबालिक का लोकेशन पुलिस ने मध्य प्रदेश के सागर में ट्रेस किया. बच्चे का लोकेशन हाथ लगने के बाद टीम ने सागर जिले के चकेरी गांव पहुंची जहां दबिश देकर आरोपी शैतान सिंह के घर से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया.
पूर्व में सागर में हुआ था इसी लड़की का सौदा
पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के दौरान जो सचाई सामने आई उसने पुलिस के भी होश उड़ा कर रख दिए. बताया गया कि पीड़िता एक बार नहीं 2 बार इस मानव तस्करी का शिकार हुई थी. करीब एक साल पहले आरोपी ने इसी नाबालिग को 80 हजार रुपए में एमपी के सागर में बेचा था, लेकिन उस वक्त लड़की अनूपपुर रेलवे स्टेशन से भागकर घर लौटने में सफल रही थी.
वापस उसी आरोपी को महिला ने बेचा
जिसके बाद फिर इन तस्करों की नज़र इस लड़की पर थी और इस बार आरोपी ने जाल बिछाया और नाबालिक को बहला कर अपने साथ ले गई. बाद उसका महज 60 हजार रुपये में सौदा कर दिया. जिसके बाद आरोपी ने दूसरे व्यक्ति से उसका सौदा किया.गनीमत रही कि लड़की को पुलिस की ततपरता ने बचा कर परिजनों के पास पहुंचा दिया गया. आरोपी भले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं लेकिन नाबालिग के साथ घटे इस घटनाक्रम ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.
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