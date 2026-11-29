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सूरजपुर मानव तस्करी केस, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार, नाबालिग एमपी के सागर से बरामद

सूरजपुर मानव तस्करी केस ( ETV Bharat )

सूरजपुर: मानव तस्करी केस में सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों से मिली जानकारी के आधार पर अपहृत नाबालिग को मध्य प्रदेश के सागर जिले से सकुशल बरामद कर लिया गया है.

मानव तस्करी केस में बड़ा खुलासा दरअसल, पूरा मामला सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 24 नवंबर को नाबालिग अपने घर पर अपनी परिचित महिला के साथ अंबिकापुर जाने की बात कहकर निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी. जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण और मानव तस्करी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.