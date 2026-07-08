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जमीन पर लिटाकर इलाज का वीडियो, सूरजपुर में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश

सूरजपुर: जिले में झोलाछाप डॉक्टरों और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. दरअसल मरीज का जमीन पर लिटाकर इलाज करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. मामला भैयाथान जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुंदिया है.

बताया जा रहा है कि एक मेडिकल दुकान में कथित झोलाछाप चिकित्सक ने मरीज को फर्श पर लिटाकर इलाज किया. जानकारी के मुताबिक संबंधित व्यक्ति मेडिकल दुकान की आड़ में मरीजों का उपचार करता है. हालांकि अभी तक यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसके पास इलाज की वैध डिग्री या मंजूरी है या नहीं.

जमीन पर लिटाकर इलाज का वीडियो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के आदेश

मामला सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कपिल देव पैकरा ने मामले को गंभीर बताते हुए वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं. उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और स्वास्थ्य विभाग तथ्यों को जुटाने में लगा हुआ है. वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं, तब भी लोग निजी और कथित झोलाछाप चिकित्सकों के पास इलाज कराने को क्यों मजबूर हो रहे हैं.