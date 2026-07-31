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सूरजपुर हरिनंदन राजवाड़े हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचीं विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते, सख्त कार्रवाई का दिलाया भरोसा

सूरजपुर: जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चर्चित हरिनंदन राजवाड़े हत्याकांड को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. मामले में प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ग्राम गोंदा पहुंचीं और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया. इस दौरान उन्होंने परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया.

कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे- पोर्ते

विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जो आरोपी अभी फरार हैं, उनकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए.

इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके. यदि किसी स्तर पर दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की मांग की जाएगी.- शकुंतला सिंह पोर्ते, विधायक, प्रतापपुर

पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल

इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के सामने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लापरवाही का आरोप लगाया. ग्रामीणों ने कहा कि यदि सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. विधायक ने ग्रामीणों और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और दोषियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाया जाएगा.