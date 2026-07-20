सूरजपुर में प्रेमी की सड़क हादसे में मौत के बाद प्रेमिका ने दी जान
प्रेमी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत का सदमा प्रेमिका सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 20, 2026 at 10:35 AM IST
सूरजपुर: जिले से एक बेहद भावुक और दुखद मामला सामने आया है, जहां प्रेमी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत का सदमा उसकी प्रेमिका सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.
प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका ने दी जान
मामला करंजी चौकी क्षेत्र के राई गांव का है. सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने युवती की आत्महत्या की पुष्टि की है. अभिषेक पैकरा ने बताया कि घरवालों से घटना के संबंध में पूछताछ की गई. घरवालों ने बताया कि घटना के एक दिन पहले एक युवक वीरपाल की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. उस युवक के साथ सुनीता पैकरा बहुत प्यार करती थी. दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और भविष्य में साथ जीवन बिताने के सपने देख रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. प्रेमी की मौत के बात सुनीता शांत, गुमसुम और उदास रहने लगी थी. किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी और लगातार मानसिक तनाव में थी.
गांव में शोक का माहौल
इसी बीच घर में अकेले होने के दौरान युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. एक के बाद एक हुई इन दोनों मौतों से पूरे इलाके में शोक का माहौल है और लोग इसे बेहद दुखद घटना बता रहे हैं.