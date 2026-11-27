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सूरजपुर में विशाल मेगा मार्ट का खाद्य विभाग सील, ग्रॉसरी लाइसेंस रद्द

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर के रिटेल स्टोर में खाद्य पदार्थ खराब पाया गया. उसके बाद कार्रवाई हुई है. यह कार्रवाई विशाल मेगा मार्ट पर हुई है. यहां पास्ता के पैकेट में कीड़ा लगा मिला है. इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया. जिसके बाद कलेक्टर रेना जमीन ने कार्रवाई की. अब इस मुद्दे पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है.

विशाल मेगा मार्ट पर कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशाल मेगा मार्ट के खाद्य आइटम को 7 दिनों के लिए सील कर दिया है. यानि अब 7 दिनों के लिए फूड आइटम की बिक्री यहां पर नहीं हो सकेगी. दरअसल सूरजपुर जिला मुख्यालय स्थित मेन रोड में विशाल मेगा मार्ट की नवीन शाखा का उद्घाटन हुआ था. जहां एक युवती खरीदारी करने पहुंची थी. इस दौरान उसे पास्ता के पैकेट में कीड़ा लगा हुआ मिला. जिसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की. कलेक्टर की कार्रवाई के बाद अब खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है.