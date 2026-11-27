सूरजपुर में विशाल मेगा मार्ट का खाद्य विभाग सील, ग्रॉसरी लाइसेंस रद्द
सूरजपुर में खाद्य विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक रिटेल स्टोर पर कार्रवाई की है. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 11:00 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर के रिटेल स्टोर में खाद्य पदार्थ खराब पाया गया. उसके बाद कार्रवाई हुई है. यह कार्रवाई विशाल मेगा मार्ट पर हुई है. यहां पास्ता के पैकेट में कीड़ा लगा मिला है. इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया. जिसके बाद कलेक्टर रेना जमीन ने कार्रवाई की. अब इस मुद्दे पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है.
विशाल मेगा मार्ट पर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशाल मेगा मार्ट के खाद्य आइटम को 7 दिनों के लिए सील कर दिया है. यानि अब 7 दिनों के लिए फूड आइटम की बिक्री यहां पर नहीं हो सकेगी. दरअसल सूरजपुर जिला मुख्यालय स्थित मेन रोड में विशाल मेगा मार्ट की नवीन शाखा का उद्घाटन हुआ था. जहां एक युवती खरीदारी करने पहुंची थी. इस दौरान उसे पास्ता के पैकेट में कीड़ा लगा हुआ मिला. जिसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की. कलेक्टर की कार्रवाई के बाद अब खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है.
एक युवती ने खराब पास्ता मिलने की शिकायत की थी. जिसकी जांच की गई है. सैंपल लेकर आगे जांच के लिए भेजा गया है. स्टोर के खाद्य सेक्शन को 7 दिनों को लिए सील किया गया है- रामप्रकाश जायसवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,सूरजपुर
कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजा. अब खाद्य विभाग ने मार्ट के ग्रॉसरी आइटम पर 7 दिनों के लिए रोक लगा दी है. यह रोक 26 नवंबर 2026 से 2 दिसंबर 2026 तक लगाई गई है. खाद्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल भेजा है. उसकी रिपोर्ट नहीं आई है. अब रिपोर्ट आने पर दूसरी बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. बहरहाल एक मामले में सील और जांच की कार्रवाई तो की गई है. अब जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात खाद्य विभाग कर रहा है.