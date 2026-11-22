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सूरजपुर जिले में हाथी के तांडव से ग्रामीण परेशान, किसानों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

सूरजपुर जिले में हाथी के तांडव से ग्रामीण परेशान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: जिले के प्रतापपुर में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया. 11 नंबर चौक पर सैकड़ों ग्रामीणों ने किसान नेता शिवभजन सिंह मरावी के नेतृत्व में घंटों धरना दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई.

प्रतापपुर में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने चक्काजाम किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) हाथियों की आवाजाही से परेशान हैं किसान दरअसल, प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले से लगातार जनहानि हो रही है. वहीं किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों में वन विभाग और प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है. इसी के विरोध में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण 11 नंबर चौक पर एकत्रित हुए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया.