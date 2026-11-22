सूरजपुर जिले में हाथी के तांडव से ग्रामीण परेशान, किसानों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन
प्रतापपुर में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने चक्काजाम किया, फसल नुकसान को रोकने के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 4:17 PM IST
सूरजपुर: जिले के प्रतापपुर में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया. 11 नंबर चौक पर सैकड़ों ग्रामीणों ने किसान नेता शिवभजन सिंह मरावी के नेतृत्व में घंटों धरना दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई.
हाथियों की आवाजाही से परेशान हैं किसान
दरअसल, प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले से लगातार जनहानि हो रही है. वहीं किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों में वन विभाग और प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है. इसी के विरोध में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण 11 नंबर चौक पर एकत्रित हुए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया.
क्या है मांग?
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जंगली हाथियों से होने वाली जनहानि और फसल नुकसान को रोकने के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही गरीब परिवारों के राशन में कटौती बंद करने, किसानों के धान के रकबे में हुई गड़बड़ी को सुधारने और बिजली बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर रोक लगाने की मांग भी की गई.
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इन समस्याओं के चलते आम जनता और किसानों को लगातार आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. घंटों चले धरना-प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने राज्यपाल और शासन-प्रशासन के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मांगों पर जल्द कार्रवाई की अपील की.