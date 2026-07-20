सूरजपुर में हाथी ने बाइक सवार को दौड़ाया, युवक ने भागकर बचाई जान, गुस्साए गजराज ने गाड़ी की क्षतिग्रस्त
सूरजपुर वन विभाग की टीम हाथी की निगरानी कर रही है. आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 20, 2026 at 7:48 AM IST
सूरजपुर: प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में एक बार फिर दंतैल हाथी की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है. यहां भटगांव से अंबिकापुर जा रहे एक बाइक सवार पर गुस्साए हाथी ने हमला करने का प्रयास किया. युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन हाथी ने उसकी बाइक को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद से वन विभाग की टीम मौके पर लगातार निगरानी कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.
रोड पार कर हाथी ने बाइक सवार पर की हमले की कोशिश
राजेश गुप्ता अपनी बाइक से भटगांव से अंबिकापुर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के एक मार्ग पर दंतैल हाथी सड़क पार कर रहा था. अचानक हाथी की नजर बाइक सवार पर पड़ी और वह आक्रामक हो गया. देखते ही देखते हाथी ने बाइक सवार की ओर दौड़ लगा दी. स्थिति को भांपते हुए राजेश गुप्ता बाइक छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग निकले.
बाइक में हाथी ने की तोड़फोड़
इसके बाद गुस्साए हाथी ने सड़क पर खड़ी बाइक को सूंड और पैरों से पटककर क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हाथी सड़क किनारे डटा हुआ दिखाई दे रहा है. हाथी की मौजूदगी के कारण कुछ समय तक मार्ग पर आवाजाही भी प्रभावित रही.
सूरजपुर वन विभाग हाथी की कर रहा निगरानी
रेंजर उत्तम मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथी दिखाई देने पर उसके पास जाने या वीडियो बनाने का प्रयास न करें, बल्कि सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए तत्काल विभाग को सूचना दें.