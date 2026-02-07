ETV Bharat / state

सूरजपुर में वायरल आदेश ने किया हैरान, निलंबित शराबी हेडमास्टर को बहाल करने का जिक्र, लेटर की प्रमाणिकता संदिग्ध

निलंबित शराबी टीचर के बहाली का आदेश सूरजपुर के वाट्सएप ग्रुप में आया है. इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी भी अनजान हैं.

VIRAL GOVERNMENT ORDER
सूरजपुर में वायरल आदेश ने किया हैरान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : February 7, 2026 at 2:28 PM IST

सूरजपुर: जिले में शिक्षा विभाग का एक आदेश इन दिनों चर्चा में है. मामला भुनेश्वरपुर स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल नर्मदापारा से जुड़ा है. यहां के प्रधानपाठक निरंजन कुशवाहा पर शराब के नशे में स्कूल आने की शिकायत हुई थी. निलंबन के बाद अब एक वायरल आदेश में उसे बहाल कर दिया गया है.

निलंबित शराबी हेडमास्टर को बहाल करने का जिक्र, लेटर की प्रमाणिकता संदिग्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3 फरवरी को हुआ था निलंबन

शराब के नशे में आने की शिकायत सही पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने 3 फरवरी को प्रधानपाठक को निलंबित कर दिया था. उस समय शिक्षा विभाग ने इसे सख्त कार्रवाई बताते हुए अनुशासन का संदेश देने की बात कही थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बहाली आदेश

इसी बीच एक नया मोड़ तब आया जब भुनेश्वरपुर क्षेत्र के शिक्षकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक आदेश की कॉपी साझा की गई. इस आदेश में दावा किया गया कि रायपुर स्थित शिक्षा विभाग ने प्रधानपाठक निरंजन कुशवाहा को फिर से बहाल कर दिया है.

आदेश में क्या लिखा है?

आदेश की तारीख 5 फरवरी की है. आदेश पर विभागीय सील और हस्ताक्षर भी दिखाई दे रहे हैं. दावा है कि निलंबन के सिर्फ दो दिन बाद बहाली कर दी गई. इस आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पूरे जिले में इसकी चर्चा शुरू हो गई.

सवालों के घेरे में बहाली आदेश

लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिना जिला कार्यालय की जानकारी के बहाली कैसे हो गई? इतनी जल्दी रायपुर से आदेश कैसे जारी हो गया? क्या यह आदेश असली है या फर्जी?

DEO अनजान, प्रमाणिकता संदिग्ध

जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा से बात की गई, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी भी बहाली आदेश की जानकारी नहीं है. रायपुर से अब तक कोई आधिकारिक आदेश कार्यालय को नहीं मिला है. वायरल आदेश की प्रामाणिकता संदिग्ध है. उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है.

जांच के बाद ही होगा खुलासा

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि वायरल आदेश असली है या किसी ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज बनाकर भ्रम फैलाया है. शिक्षा विभाग की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.

