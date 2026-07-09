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सूरजपुर में शराबी शिक्षक पर होगी कार्रवाई, सहायक संचालक ने दिया जांच का भरोसा, नशे में पहुंचा था स्कूल

टीचर नशे में इतने ज्यादा धुत था कि वो चल पाना तो दूर जमीन पर बैठ भी नहीं पा रहा था.

Surajpur drunken teacher
शराबी टीचर पर होगा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 6:20 PM IST

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सूरजपुर: शिक्षक बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं और सही और गलत में फर्क बताते हैं. लेकिन जब शिक्षक ही गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसपर कार्रवाई होना लाजिमी हो जाता है. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, रामानुजनगर विकासखंड के खोरखोरीपारा प्राथमिक शाला में. आरोप है कि शाल्ही गांव के प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाले प्रधान पाठक नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचे. टीचर नशे में इतने ज्यादा धुत थे कि वो चल पाना तो दूर जमीन पर बैठ भी नहीं पा रहे थे. जमीन पर लेटे-लेटे ही वो बच्चों को कभी डांटते तो कभी अनाप-शनाप बकते रहे.

शराबी टीचर पर होगा एक्शन

सूरजपुर में शराब पीकर स्कूल आने का ये कोई पहला मामला नहीं है. सूरजपुर जिले इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. आज जिस शिक्षक की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है, उसका नाम हरिनंदन सिंह है. आरोपी शिक्षक रामानुजनगर विकासखंड के शाल्ही गांव के खोरखोरीपारा स्थित प्राथमिक शाला के हेडमास्टर हैं.

नशे में पहुंचा था स्कूल (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने स्कूल का एक वीडियो बनाया है, उसे मैंने भी देखा है. अगर टीचर शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये शर्मनाक है. हम जांच कराएंगे और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे: अजय सिंह, सहायक संचालक, शिक्षा विभाग, सूरजपुर

शिक्षा विभाग ने दिया कार्रवाई का भरोसा

हेडमास्टर के शराब के नशे में स्कूल आने को लेकर सहायक संचालक ने कहा कि शोशल मीडिया से मामले कि जानकारी लगी है और विकास खंड शिक्षा अधिकारी को मामले कि जांच हेतु संबंधित स्कूल में भेजा गया है. बीईओ के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कि जाएगी.

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