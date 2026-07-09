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सूरजपुर में शराबी शिक्षक पर होगी कार्रवाई, सहायक संचालक ने दिया जांच का भरोसा, नशे में पहुंचा था स्कूल

सूरजपुर: शिक्षक बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं और सही और गलत में फर्क बताते हैं. लेकिन जब शिक्षक ही गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसपर कार्रवाई होना लाजिमी हो जाता है. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, रामानुजनगर विकासखंड के खोरखोरीपारा प्राथमिक शाला में. आरोप है कि शाल्ही गांव के प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाले प्रधान पाठक नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचे. टीचर नशे में इतने ज्यादा धुत थे कि वो चल पाना तो दूर जमीन पर बैठ भी नहीं पा रहे थे. जमीन पर लेटे-लेटे ही वो बच्चों को कभी डांटते तो कभी अनाप-शनाप बकते रहे.

शराबी टीचर पर होगा एक्शन

सूरजपुर में शराब पीकर स्कूल आने का ये कोई पहला मामला नहीं है. सूरजपुर जिले इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. आज जिस शिक्षक की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है, उसका नाम हरिनंदन सिंह है. आरोपी शिक्षक रामानुजनगर विकासखंड के शाल्ही गांव के खोरखोरीपारा स्थित प्राथमिक शाला के हेडमास्टर हैं.