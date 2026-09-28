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सूरजपुर डबल मर्डर केस : 8 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान, पुलिसकर्मियों पर हमला मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

सूरजपुर के प्रधान आरक्षक मामले में आरोपी की सजा का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा.वहीं पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में सजा सुनाई गई.

SURAJPUR DOUBLE MURDER CASE VERDICT
सूरजपुर डबल मर्डर केस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 7:21 PM IST

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सूरजपुर : सूरजपुर के कबाड़ी को अदालत ने पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं इसी मामले से जुड़े प्रधान आरक्षक की पत्नी और 14 वर्षीय बेटी की हत्या के दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. हत्याकांड में फैसला 8 अक्टूबर को आएगा.

कैसे शुरु हुआ था विवाद ?
आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2024 की रात सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ कुछ पुलिसकर्मी पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में गश्त कर रहे थे.इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने कुलदीप साहू से वहां मौजूद होने को लेकर पूछताछ की.इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद के दौरान आरोपी ने बिरयानी दुकान में चूल्हे पर गर्म हो रहे तेल को पुलिसकर्मी के ऊपर फेंक दिया. इसके बाद आरोपी अपनी स्कॉर्पियो वाहन से मौके से भागने लगा. पुलिसकर्मियों ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने गाड़ी धीमी करने के बजाय स्पीड करके पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की.

प्रधान आरक्षक के घर पर खेला खूनी खेल
वही जब प्रधान आरक्षक अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी और बेटी नहीं है.वहीं पूरा घर खून से सना है. जब प्रधान आरक्षक ने पत्नी और बच्ची की खोजबीन शुरु कि तो दोनों का शव पीड़ा गांव के खेत में मिला.इस मामले में कुछ दिनों बाद आरोपी को पुलिस ने साथियों समेत दबोचा.


लगभग दो साल बाद पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला और वाहन चढ़ाने के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा दी है.वहीं दोहरे हत्याकांड मामले में 8 अक्टूबर को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा. फिलहाल मामले को लेकर संबंधित पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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