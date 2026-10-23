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सूरजपुर डबल मर्डर केस का खुलासा : 19 लाख रुपए के लिए मां बेटे का कत्ल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर डबल मर्डर केस का खुलासा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर : सूरजपुर में शिक्षिका रजनी बरेठ और उसके बेटे सुजल बरेठ की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिक्षिका के स्कूल में साथ काम करने वाली उसकी सहेली का पति निकला. पुलिस ने इस केस के मुख्य आरोपी प्रवेश कुमार उर्फ परवेश को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की उम्र 36 वर्ष है और वो विश्रामपुर का रहने वाला है, जबकि मूल रूप से हरियाणा का निवासी बताया गया है.





19 लाख रुपए के लिए डबल मर्डर