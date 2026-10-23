सूरजपुर डबल मर्डर केस का खुलासा : 19 लाख रुपए के लिए मां बेटे का कत्ल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
सूरजपुर डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 3:48 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर में शिक्षिका रजनी बरेठ और उसके बेटे सुजल बरेठ की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिक्षिका के स्कूल में साथ काम करने वाली उसकी सहेली का पति निकला. पुलिस ने इस केस के मुख्य आरोपी प्रवेश कुमार उर्फ परवेश को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की उम्र 36 वर्ष है और वो विश्रामपुर का रहने वाला है, जबकि मूल रूप से हरियाणा का निवासी बताया गया है.
19 लाख रुपए के लिए डबल मर्डर
पुलिस के मुताबिक पूरी वारदात करीब 19 लाख रुपये के लालच में अंजाम दी गई. आरोपी प्रवेश कुमार ने पहले शिक्षिका रजनी बरेठ से पैसों की मांग की. इसी दौरान विवाद होने पर उसने स्टील की बोतल से रजनी के सिर पर वार किया और बाद में बाथरूम में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
हत्या का राज खुलने के डर से आरोपी ने रजनी के बेटे सुजल को भी रास्ते से हटाने की साजिश रची.आरोपी सुजल को कार में घुमाने के बहाने ले गया और राई जंगल पहुंचने के बाद सीमेंट के खंभे के टुकड़े से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को जंगल में फेंककर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई- योगेश कुमार पटेल, एसपी सूरजपुर
जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कार नंबर के आधार पर आरोपी तक पहुंची. आरोपी के घर से मां-बेटे के मोबाइल फोन बरामद किए गए, जबकि उसके ससुराल से शिक्षिका के दस्तावेज और जेवर जब्त किए गए हैं. वारदात में इस्तेमाल ग्रैंड विटारा कार, स्टील की बोतल और सीमेंट के खंभे का टुकड़ा भी पुलिस ने बरामद किया है. आईजी दीपक कुमार झा के निर्देशन और एसपी योगेश कुमार पटेल की मॉनिटरिंग में सूरजपुर पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है.
कब हुई थी हत्या ?
10 अक्टूबर को महाबीरपुर के सरपंच महेश प्रसाद ने थाना जयनगर पुलिस को सूचना दी कि कोरयाबारी नर्सरी जंगल के पास नाली में एक युवक का शव पड़ा है. शव की पहचान सुजल बरेठ के तौर पर हुई. पोस्टमार्टम में सिर और सीने पर वार कर हत्या की पुष्टि हुई.इसके बाद 11 अक्टूबर को मृतक के रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बहन का फोन 9 अक्टूबर से बंद आ रहा है. बहन रजनी बरेठ ममता कॉलोनी केशवनगर में किराये के मकान में रहती है.पुलिस ने रिश्तेदार की मौजूदगी में किराये का मकान का ताला तोड़ा.पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो बाथरुम में रजनी बरेठ का शव मिला.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रजनी की हत्या गला दबाकर किए जाने की पुष्टि हुई. दोनों मामलों में थाना जयनगर और विश्रामपुर में धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था.
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