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सूरजपुर डबल मर्डर केस: 72 घंटे बाद भी नहीं मिला हत्यारों का सुराग, मंत्री ने दिए निर्देश

मंत्री ने दिए निर्देश ( ETV Bharat )

सूरजपुर: बिश्रामपुर थाना इलाके में तीन दिन पहले हुए मां बेटे के दोहरे हत्याकांड में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अबतक खाली हैं. जांच अधिकारी का कहना है कि उनकी जांच जारी है, मीडिया के सामने वो कई अहम बातों का खुलासा नहीं कर सकते हैं. पुलिस ने ये दावा जरूर किया कि जल्द ही हत्याकांड में शामिल दोषियों को पकड़ लिया जाएगा.

शनिवार को मिली थी मां-बेटे की लाश दरअसल बीते शनिवार को जयनगर थाना क्षेत्र के महावीरपुर जंगल में अज्ञात युवक का संदिग्ध हालत में मिट्टी में दबा हुआ मिला था. शव देखे जाने की सूचना पुलिस को मिली जिसके बाद शव को मौके से पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान कर ली. शव की पहचान करने के बाद जैसे ही पुलिस की टीम युवक की हत्या की सूचना देने उसके घर पहुंची. घर में एंट्री करते ही पुलिस टीम के होश उड़ गए. घर के भीतर ताला तोड़कर घुसी पुलिस ने देखा की घर के बाथरुम में युवक की मां का भी शव पड़ा है.