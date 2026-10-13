सूरजपुर डबल मर्डर केस: 72 घंटे बाद भी नहीं मिला हत्यारों का सुराग, मंत्री ने दिए निर्देश
रविवार को महिला का शव घर में और उसके बेटे का शव जंगल से बरामद हुआ था. अख्तर अली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 7:22 PM IST
सूरजपुर: बिश्रामपुर थाना इलाके में तीन दिन पहले हुए मां बेटे के दोहरे हत्याकांड में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अबतक खाली हैं. जांच अधिकारी का कहना है कि उनकी जांच जारी है, मीडिया के सामने वो कई अहम बातों का खुलासा नहीं कर सकते हैं. पुलिस ने ये दावा जरूर किया कि जल्द ही हत्याकांड में शामिल दोषियों को पकड़ लिया जाएगा.
शनिवार को मिली थी मां-बेटे की लाश
दरअसल बीते शनिवार को जयनगर थाना क्षेत्र के महावीरपुर जंगल में अज्ञात युवक का संदिग्ध हालत में मिट्टी में दबा हुआ मिला था. शव देखे जाने की सूचना पुलिस को मिली जिसके बाद शव को मौके से पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान कर ली. शव की पहचान करने के बाद जैसे ही पुलिस की टीम युवक की हत्या की सूचना देने उसके घर पहुंची. घर में एंट्री करते ही पुलिस टीम के होश उड़ गए. घर के भीतर ताला तोड़कर घुसी पुलिस ने देखा की घर के बाथरुम में युवक की मां का भी शव पड़ा है.
इस हत्याकांड को लेकर हम लगातार एसपी के टच में हैं. पुलिस भी कोशिश में जुटी है कि जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा हो सके. बहुत दुख की बात है कि मां और बेट की हत्या कर दी गई: लक्ष्मी राजवाड़े, कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
हम जल्द ही वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे. जांच के दौरान बहुत सारी चीजों को हम डिसक्लोज नहीं कर सकते हैं: योगेश देवांगन, एडिशनल एसपी, सूरजपुर
जांजगीर चांपा से आए थे सूरजपुर रहने
जांच में ये बात सामने आई कि महिला और उसका बेटा दोनों जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं. बीते 15 सालों से दोनों यहां केशवनगर में किराए का मकान लेकर रहते थे. महिला जहां पढ़ाने का काम करती थी वहीं उसका बेटा 12 का छात्र था. इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया में तरह-तरह की खबरें भी सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस ने अफवाहों का खंडन करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है. वहीं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहां की एसपी से लगातार बात हो रही है आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने के बात कही है.
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