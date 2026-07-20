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सूरजपुर में सामूहिक दुष्कर्म का पेचीदा केस, एक ही मामले में 2 थानों में अलग-अलग केस से उलझी गुत्थी

सूरजपुर: जिले के जयनगर थाना क्षेत्र से एक विवाहिता के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं, जिनके कारण पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो सकेगी.

गांव के युवकों पर आरोप

दरअसल पीड़िता ने जयनगर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है. आरोप लगाया है कि गांव के कुछ युवकों ने उसे पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद उसे होश अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित युवकों के खिलाफ कई धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

मणिपुर थाना क्षेत्र में महिला का गुम इंसान दर्ज किया गया था, पति और गवाहों ने दिमागी स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी, वहीं महिला ने जयनगर थाने में सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की है. महिला और गवाहों के बयान थोड़े संदेहास्पद हैं पूरी जांच जारी है, तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी- अभिषेक पैकरा, SDOP

एक और तथ्य से पेचीदा हुआ मामला

जांच के दौरान एक और तथ्य सामने आया है, जिसने मामले को और पेचीदा बना दिया है. जानकारी के अनुसार घटना की तिथि पर ही अंबिकापुर के मणिपुर थाना में पीड़िता के पति ने सूचना दी गई थी कि उसकी पत्नी ने कथित रूप से कीटनाशक दवा पी ली थी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अंबिकापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. पति ने यह भी बताया था कि इलाज के दौरान उसकी पत्नी अस्पताल से कहीं चली गई थी. इसके बाद गुमशुदा का मामला भी दर्ज हुआ है.

अब एक ही तारीख से जुड़ी दो अलग-अलग बातें सामने आने के कारण पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. पुलिस पीड़िता, उसके पति, अस्पताल के रिकॉर्ड तथा अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा.