आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने में सूरजपुर जिला प्रदेश में बना नंबर वन, 97 फीसदी कार्ड बने
सूरजपुर जिले में अब तक 7 लाख 67 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं जो निर्धारित लक्ष्य का करीब 97 प्रतिशत है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 3:13 PM IST
सूरजपुर: जिले ने आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पूरे प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में पहला जिला बना है. जिले की कलेक्टर रेना जमील की मॉनिटरिंग और जिला स्वास्थ्य अधिकारी की मेहनत से यह मुकाम जिले को मिला है.
क्या कहते हैं आंकड़े
प्रशासन की अच्छी सोच और मेहनत का नतीजा है कि जिले के 97 प्रतिशत लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है. जिले में अब तक 7 लाख 67 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं जो निर्धारित लक्ष्य का करीब 97 प्रतिशत है. इस उपलब्धि में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. सक्रियता के साथ काम करते हुए लोगों को योजना से जोड़ने और उन्हें इसका लाभ दिलाने का प्रयास किया है.
आयुष्मान कार्ड के फायदे
दरअसल आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को आर्थिक परेशानी के चलते इलाज से वंचित होने से बचाना है. क्योंकि गंभीर बीमारी के इलाज में होने वाला खर्च कई बार परिवार की पूरी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर देता है. इस कार्ड के माध्यम से योजना के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में पात्र मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है. इससे जरूरतमंद परिवारों को इलाज के खर्च का बोझ कम करने में मदद मिलती है.
स्वास्थ्य विभाग के अमले ने कार्ड बनाने के लिए सराहनीय काम किया है. हम और प्रयास जारी रखेंगे, जिले के शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का प्रयास है- कलेक्टर रेना जमील
5 लाख तक का इलाज
आयुष्मान भारत योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है जो कि आम आदमी से सीधे जुड़ी हुई है. इस कार्ड से पांच लाख तक का इलाज का लाभ हितग्राहियों को सीधे मिलता है. आखिरी व्यक्ति तक योजना पहुंचने से सूरजपुर के लोग भी इसका लाभ ले पा रहे हैं.