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आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने में सूरजपुर जिला प्रदेश में बना नंबर वन, 97 फीसदी कार्ड बने

आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने में सूरजपुर जिला प्रदेश में बना नंबर वन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: जिले ने आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पूरे प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में पहला जिला बना है. जिले की कलेक्टर रेना जमील की मॉनिटरिंग और जिला स्वास्थ्य अधिकारी की मेहनत से यह मुकाम जिले को मिला है.

सूरजपुर जिले में अब तक 7 लाख 67 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या कहते हैं आंकड़े प्रशासन की अच्छी सोच और मेहनत का नतीजा है कि जिले के 97 प्रतिशत लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है. जिले में अब तक 7 लाख 67 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं जो निर्धारित लक्ष्य का करीब 97 प्रतिशत है. इस उपलब्धि में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. सक्रियता के साथ काम करते हुए लोगों को योजना से जोड़ने और उन्हें इसका लाभ दिलाने का प्रयास किया है.