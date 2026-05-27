ETV Bharat / state

सूरजपुर भाजपा जिलाध्यक्ष का कांग्रेस पर दबाव और धमकी देने का आरोप, कहा- चुनावी माहौल कर रहे खराब

भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR को लेकर मुरली मनोहर सोनी का कांग्रेस पर हमला, कहा- शासन-प्रशासन पर गलत तरीके से दबाव बना रहे

Shivnandanpur Election politics
सूरजपुर भाजपा जिलाध्यक्ष का कांग्रेस पर दबाव और धमकी देने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक घमासान अब और तेज होता नजर आ रहा है. भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी ने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR को गलत और दबावपूर्ण बताया. साथ ही कांग्रेस पर धमकी देने का भी आरोप लगाया.

मुरली मनोहर सोनी का कांग्रेस पर हमला, कहा- शासन-प्रशासन पर गलत तरीके से दबाव बना रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चुनाव माहौल खऱाब करने की कोशिश

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं. वहीं धरना प्रदर्शन के जरिए प्रशासन पर दबाव बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस दबाव और धमकी की राजनीति कर रही है और शासन-प्रशासन पर गलत तरीके से दबाव बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया है.– मुरली मनोहर सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष, सूरजपुर

Shivnandanpur Election politics
भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR को लेकर मुरली मनोहर सोनी का कांग्रेस पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस नेताओं पर तंज

मुरली मनोहर सोनी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब शिवनंदनपुर की याद नहीं आई, लेकिन आज राजनीति चमकाने के लिए दो दिनों से यहां डेरा डाले हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने गलत तरीके से दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज कराई है.

बीजेपी करेगी पूरा सहयोग

जिलाध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को डराने और धमकाने का काम किया, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा की टीम भी मौके पर जाएगी और मामले की जांच में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेगी. साथ ही जांच के बाद कांग्रेस नेताओं को पूरी सच्चाई से अवगत कराया जाएगा.

सालों बाद साथ दिखी छत्तीसगढ़ के जय वीरू की जोड़ी, एक कार में भूपेश और सिंहदेव
सूरजपुर में कांग्रेस नेता पर आर्म्स एक्ट लगाने का विरोध, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का धरना प्रदर्शन
शिवनंदनपुर चुनाव: कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर केस के खिलाफ प्रदर्शन, PCC चीफ समेत कई नेताओं का थाने के बाहर धरना

TAGGED:

SURAJPUR CONGRESS PROTEST
SHIVNANDANPUR ELECTION
सूरजपुर भाजपा जिलाध्यक्ष
कांग्रेस सूरजपुर
SURAJPUR DISTRICT BJP PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.