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सूरजपुर क्राइम: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, जेल से छूटे पिता की बेटे ने की हत्या, गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत

सूरजपुर जिले में दो युवकों पर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. दरअसल, घर वापस लौटने के दौरान ऑटो का किराया नहीं देने पर ऑटो चालक ने नाबालिग का बैग अपने पास रख लिया. इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो वे नाबालिग का बैग लेकर उसे देने के लिए पहुंचे.

सूरजपुर: जिले में कुछ दिनों में तीन अलग-अलग सनसनीखेज वारदातें सामने आई हैं. एक तरफ जहां नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया. वहीं एक और केस में सजा काटकर लौटे पिता की बेटे ने ही हत्या कर दी. एक और मामला गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत से जुड़ा है.

इस दौरान नाबालिग अपने घर पर नहीं मिली, जिसके बाद उसकी तलाश में निकले परिजनों को लड़क एक मंदिर के पास मिली. यहां नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत पुलिस से की. एसडीओपी सूरजपुर का कहना है कि नाबालिग के बयान और सामने आए तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है.

मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, पीड़िता का मुलाहिजा और पूछताछ की जा रही है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

बेटे ने की पिता की हत्या

सूरजपुर के बेलटिकरी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां करीब 15 साल पहले अपनी पत्नी और मां की हत्या के आरोप में जेल की सजा काटकर लौटे 50 वर्षीय रामकुमार सिंह गोंड़ की उसके ही 23 वर्षीय बेटे बसंत सिंह ने टांगी मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी बेटे ने पुलिस को गुमराह करने और खुद को अनजान बताने की कोशिश की, लेकिन कोतवाली पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद सारा सच सामने आ गया. पुलिस ने हत्या की वारदात में इस्तेमाल टांगी को बरामद कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.

घटना की वजह पारिवारिक विवाद थी. आरोपी बेटा बसंत जब मजदूरी करके घर लौटा, तो उसे अपनी बहन घर पर नहीं मिली. पड़ोस में जाकर पूछने पर बहन ने बताया कि तबीयत खराब होने और तीजा पर्व के पारन के चलते उसने खाना नहीं बनाया था, जिससे नाराज होकर पिता रामकुमार उसे गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे और इसी डर से वह पड़ोस में छिप गई थी. बहन की यह बात सुनकर बसंत गुस्से में घर लौटा और पिता से उसका झगड़ा शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि बसंत ने आपा खो दिया और टांगी से पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे रामकुमार की मौके पर ही मौत हो गई.

पूछताछ के दौरान आरोपी गुमराह कर रहा था लेकिन कड़ाई से पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि पिता ने बहन को डांट-फटकार लगाई थी, इसी को लेकर उसकी भी बहस हुई और फिर विवाद बढ़ा तो उसने हत्या कर दी. केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत

सूरजपुर जिले के जयनगर थाना इलाके में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. जहां मृतिका के परिजनों ने उसके पति के खिलाफ मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है. वहीं दूसरी तरफ आत्महत्या करने भी बात दूसरे पक्ष की ओर से बताई जा रही है. मृतिका निकिता की एक 3 साल की बच्ची है और अभी निकिता 9 माह की गर्भवती भी थी.

परिजनों ने कहा कि निकिता के पति द्वारा रुपए की मांग की जाती थी और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी. साथ ही उन्होंने निकिता के पति पर अवैध संबंध का भी आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.