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अधजली हालत में मिली नाबालिग छात्रा, हादसा या जान देने की कोशिश, पुलिस कर रही जांच

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 11वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 साल की नाबालिग छात्रा अधजली हालत में सड़क किनारे मिली है. महिला गंभीर परिस्थितियों में सड़क किनारे एक नाले के पास पड़ी हुई थी. इलाके से गुजरने वाले लोगों ने छात्रा को देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही विश्रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल छात्रा को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर पहुंचाया गया.डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा की हालत बेहद नाजुक बताते हुए उसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि छात्रा विश्रामपुर थाना क्षेत्र के गोरखनाथपुर की निवासी है.

सूरजपुर में जली हाथ में मिली छात्रा (ETV BHARAT)

आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.फिलहाल छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी- अभिषेक पैकरा, SDOP सूरजपुर

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्रा इस हालत में वहां कैसे पहुंची और उसके साथ क्या हुआ. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा है,आत्मघाती प्रयास है या फिर किसी साजिश का परिणाम. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है. इस घटना के बाद से इलाके में खौफ का माहौल है. लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कैसे हुआ. अब सबकी निगाहें पुलिस पर टिकी हुई है.