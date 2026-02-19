सूरजपुर में सड़क पर बर्थडे मनाने का मामला, 6 युवकों पर केस दर्ज, पुलिस की जांच जारी
सूरजपुर में 16 फरवरी को कुछ युवकों ने सड़क पर बर्थडे मनाया. इस केस में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लगातार देखने को मिल रही है. ताजा मामला सूरजपुर के लटोरी थाना चौकी क्षेत्र का है. यहां कुछ युवाओं ने अंबिकापुर बनारस मार्ग पर बर्थडे मनाया. आरोपियों ने इस दौरान केक काटे और पटाखे फोड़े. यह पूरी घटना 16 फरवरी 2026 की है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस केस की जांच में जुट गई है.
अंबिकापुर बनारस हाईवे मार्ग पर पार्टी
पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने जिस स्थान पर जश्न मनाया, वह अंबिकापुर–बनारस मार्ग है. यह मार्ग रात के समय भी व्यस्त रहता है और यहां से लगातार छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है. ऐसे में युवकों द्वारा सड़क के बीचो बीच केक काटना, पटाखे फोड़ना और जश्न मनाना आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया. स्थिति यह रही कि एंबुलेंस सहित कई आवश्यक सेवाओं के वाहन भी कुछ समय तक प्रभावित रहे.
6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज
इस पार्टी की वजह से वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा. इस दौरान पटाखों की आवाज और सड़क पर खड़े वाहनों की लंबी कतार ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बाधित कर दिया. इस केस के खुलासे के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार आधा दर्जन युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है.
संबंधित युवकों की पहचान और पतासाजी के लिए पुलिस टीम सक्रिय रूप से जुटी हुई है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी
सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि संबंधित युवकों की पहचान के लिए टीम का भी गठन कर लिया गया है. सड़क पर इस तरह का आयोजन कर यातायात बाधित करना कानूनन अपराध है. इस केस में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.