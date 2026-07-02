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सूरजपुर में युवक की हत्या कर करंट लगने से मौत दिखाने का आरोप, पिता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

मृतक के दिव्यांग पिता ने बेटे की मौत को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताते हुए जांच की मांग की है.

SURAJPUR CRIME
सूरजपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 11:52 AM IST

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सूरजपुर: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कोट में 20 वर्षीय युवक की मौत का मामला अब विवादों में घिर गया है. मृतक के दिव्यांग पिता ने बेटे की मौत को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है. सूरजपुर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर जांच की मांग की है.

मृतक के पिता ने एसपी से की जांच की मांग

मृतक के पिता अमरसाय ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि 22 जून की रात उनका 20 वर्षीय बेटा भीम सिंह घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान गांव का एक युवक बाइक से पहुंचा और उसके साथ विवाद करने लगा. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद युवक और उसके एक अन्य साथी ने मिलकर भीम सिंह के साथ मारपीट की और उसे जबरन बाइक में बैठाकर गांव के ही एक व्यक्ति के घर ले गए.

सूरजपुर पुलिस कर रही युवक की मौत की जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीड़ित पिता के अनुसार वहां लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिससे भीम सिंह की मौत हो गई. इसके बाद घटना को छिपाने के लिए शव को करंट लगने से मौत का रूप देने की कोशिश की गई. मृतक के पिता का आरोप है कि उन्होंने थाना सूरजपुर में शिकायत की थी, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने की बात कहकर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की गई. उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस

सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि युवक की मौत के मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है. घटनास्थल से मिले साक्ष्य, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. जिस तार में मृतक का शव मिला, वह झटका मशीन से जुड़ा हुआ था. मृतक के पिता ने एसपी ऑफिस में जांच के लिए आवेदन दिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या के संबंध में खुलासा होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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