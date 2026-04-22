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सूरजपुर में बाल विवाह पर सख्ती, चार महीने में 40 शादियां रोकी गई

सूरजपुर जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने बताया कि जनवरी 2026 से अबतक 40 बाल विवाह रोके गए हैं. अक्षय तृतीया पर ही बीते तीन-चार दिनों में 13 बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है. इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के मार्गदर्शन में स्थानीय जिला न्यायालय से सामंजस्य स्थापित कर अब बाल विवाह के मामलों में कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही की जाएगी.

सूरजपुर: बाल विवाह एक अपराध है. लगातार प्रयास और जागरूकता से बाल विवाह में कमी तो आई है, लेकिन अब भी ग्रामीण इलाकों में कम उम्र में लड़कियों की शादी कराई जा रही है. ऐसे में टास्क फोर्स बनाकर बाल विवाह रोके जा रहे हैं. सूरजपुर जिले में भी सख्ती बरती जा रही है. बीते चार माह में 40 बाल विवाह रोके गए हैं.

बाल विवाह पर सख्ती (ETV Bharat Chhattisgarh)

टास्क फोर्स का गठन कर बाल विवाह पर रोक

सूरजपुर जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल कहते हैं कि बाल विवाह पर लगातार रोक लगाई जा रही है. इसके लिए कलेक्टर के मार्गदर्शन में तहसीलदार, महिला बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन, पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सचिवों को मिलाकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इसके अलावा व्यक्तिगत सूत्रों से भी जानकारी ली जाती है और लगातार बाल विवाह पर रोक लगाई जा रही है. इस दौरान कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

सभी विकासखंडों में टास्क फोर्स है. अक्षय तृतीय पर सभी ब्लॉक में टीम मौजूद रही. व्यक्तिगत सूचना तंत्र भी विकसित किया गया है. सूचना मिलने पर तुरंत बाल विवाह रोका जाता है. लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन जिद की वजह से या पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से लोग बाल विवाह कर रहे हैं. बाल विवाह में अब एफआईआर की प्रक्रिया की जाएगी. हमने कोर्ट में भी चर्चा की है. अब हम कोर्ट की प्रक्रिया में जा रहे हैं. बाल विवाह मुक्त सूरजपुर के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं- मनोज जायसवाल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सूरजपुर

ग्रामीणों को जागरूक करने की जरूरत

समाजसेविका निशी सोनी कहती हैं कि पहले से तो बाल विवाह कम हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. शासन प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए.

बाल विवाह के नुकसान

सूरजपुर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन अजय मरकाम कहते हैं कि कम उम्र में मां बनने से डिलिवरी के दौरान भी समस्या आती है. कभी कभी तो मां की मौत हो जाती है. वहीं होने वाले बच्चों में कुपोषण और उनके औसत जीवन उम्र में भी कमी आती है.

सिविल सर्जन अजय मरकाम ने बताया कि कम उम्र में शादी से बच्चे और मां दोनों को नुकसान होता है. कम उम्र में बच्चे का लालन पालन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं. इससे पूरी पीढ़ी पिछड़ जाती है. उन्होंने सभी से अपील की है कि बाल विवाह न करें.