नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वालों को सजा, 10 - 10 साल का सश्रम कारावास कोर्ट ने सुनाया
कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ-साथ एक-एक लाख का जुर्माना भी दोषियों पर लगाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 10:28 PM IST
सूरजपुर: नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्थानीय न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है. अदालत ने अवैध तरीके से नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ 1-1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है.
10-10 साल की सजा सुनाई
नशीली दवाओं की बिक्री से जुड़ा हुआ यह मामला बीते वर्ष का है, जब लटोरी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तुलसी गांव स्थित नाले के पास कुछ लोग नशीली कफ सिरप की अवैध तस्करी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इलाके में घेराबंदी की. मौके पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1000 नग नशीली कफ सिरप बरामद की और एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.
एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (सी) के तहत मामला दर्ज किया
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (सी) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया. वहीं, नाबालिग आरोपी को विधि अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया. मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया.
सजा के साथ जुर्माना भी लगाया
सभी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए. इसके बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपी सूरज सिंह, आशीष सिंह उर्फ गोलू सिंह और विकास सिंह राणा को दोषी करार दिया. दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला नशे के खिलाफ कानून की सख्ती और समाज में इसके प्रति जागरूकता का एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है.
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