सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर सूरजपुर में दंपति से लाखों की ठगी
पीड़ित दंपति ने बताया कि आरोपी उनके पहचान वाला है. जिसने उन्हें सरकारी नौकरी लगवाने को लेकर झांसे में लिया और फिर धोखा किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2025 at 11:57 AM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. प्रेमनगर में रहने वाले दंपति के साथ ये ठगी हुई है. जिसके बाद पति पत्नी अपनी रकम वापसी के लिए दर दर भटक रहे हैं. थक हारकर वे सूरजपुर पुलिस के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई.
दंपति ने बताया ऐसे हुई लाखों रुपये की ठगी: प्रेमनगर की रहने वाली शीतल साहू ने बताया "गुरुकुल पैरामेडिकल के संचालक रामनिवास साहू से उनके पति की पहचान थी. सूरजपुर का ही रहने वाला रामनिवास साहू कभी कभी उनके घर आता था. इसी दौरान आरोपी ने उनके पति से मंत्रालय में पहचान होने की बात कही और एडीओ के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया. आरोपी ने इसके लिए 7 लाख रुपये खर्च होने की बात कही. जिसके झांसे में वे आ गए और 7 लाख रुपये का जुगाड़ कर रामनिवास साहू को दिया."
महिला के पति विकास साहू ने बताया "एडीओ के पद पर पत्नी की नौकरी लगवाने के नाम पर रामनिवास साहू ने सात लाख रुपये लिए. कैश और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए आरोपी को रुपये दिए गए. लेकिन जब अगस्त में परीक्षा का रिजल्ट आया तो पता चला कि पत्नी का सलेक्शन नहीं हुआ तो रामनिवास से रुपये वापस देने की मांग की. लेकिन वह टालने लगा. इसके बाद कई बार मांगने और दबाव के बाद आरोपी ने 4 लाख रुपये वापस दिए. बाकी के तीन लाख रुपये अब तक नहीं दिए. इसी की शिकायत पुलिस से करने पहुंचे हैं."
सूरजपुर पुलिस कर रही जांच: वहीं शिकायत मिलने के बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने सम्बंधित थाने के माध्यम से जांच कराकर कार्रवाई करने की बात की है.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो ने बताया कि शीतल साहू ने शिकायत की है कि रामनिवास साहू ने विकास अधिकारी पद पर नौकरी लगाने के लिए रुपये लिए थे. मांगने पर पैसा वापस नहीं दे रहा है. इस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.