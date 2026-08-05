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सूरजपुर में जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस ने किया चक्काजाम, एक हफ्ते में सुधारने का मिला आश्वासन

सूरजपुर में जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस ने किया चक्काजाम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

एक सप्ताह के भीतर सड़क की हालत नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूरजपुर : शहर में जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. अंबेडकर चौक बायपास की खराब हालत को लेकर बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने चक्का जाम किया. सड़क की बदहाल स्थिति और लगातार हो रही दुर्घटनाओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए. भाजपा सरकार और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि करीब 15 दिन पहले कलेक्टर और लोक निर्माण विभाग को बायपास सड़क की खराब हालत को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था. उस समय प्रशासन ने एक सप्ताह के भीतर सड़क की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

शहर में सड़कों की हालत खराब है, इससे नाराज होकर हमारे कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है. समाधान नहीं हुआ तो घेराव समेत और बड़ा आंदोलन करेंगे- जफर हैदर, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस

मौके पर पहुंचे अधिकारी, दिया आश्वासन

प्रदर्शन और चक्काजाम की स्थिति के बाद पुलिस, तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच काफी देर चर्चा और बहस भी हुई. इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक सप्ताह के भीतर सड़क के सभी गड्ढों की मरम्मत और पैचवर्क का कार्य पूरा कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद कांग्रेस ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया.

लगातार हो रहा काम- अधिकारी

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश, भारी यातायात और ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे मरम्मत के बाद भी गड्ढे दोबारा बन रहे हैं.

पैचवर्क का काम लगातार जारी है. ओवरलोड वाहनों के चलते सड़क और खराब हो रही है, एक हफ्ते में और गड्ढे को भरने का काम किया जाएगा- ललित भोई, पीडब्ल्यूडी अधिकारी

दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर सड़क की हालत नहीं सुधरी तो पीडब्ल्यूडी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा.