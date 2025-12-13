ETV Bharat / state

सूरजपुर में बड़ा हादसा, राइस मिल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल

सूरजपुर में मित्तल कोल्ड स्टोरेज और राइस मिल में ये हादसा हुआ है. ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

SURAJPUR COLD STORAGE INCIDENT
सूरजपुर में बड़ा हादसा, राइस मिल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
सूरजपुर: जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर में स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेज एवं राइस मिल में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है.

कैसे हुआ हादसा: जानकारी के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज में मजदूर धान रखने का काम कर रहे थे. इसी दौरान करीब 9 इंच ऊंची पतली दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. दीवार के नीचे दबने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने बाहर निकालते समय दम तोड़ दिया. एक अन्य मजदूर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती कराया गया है.

सूरजपुर में मित्तल कोल्ड स्टोरेज और राइस मिल में ये हादसा हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घटना के बाद मचा हड़कंप: हादसे की खबर मिलते ही आसपास के गांवों से ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. स्थिति को संभालने के लिए कलेक्टर एस. जयवर्धन और डीआईजी सह एसएसपी प्रशांत ठाकुर मौके पर पहुंचे.

मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण: ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और न्याय की मांग की. स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

पीड़ित परिवारों को नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा- कलेक्टर एस. जयवर्धन

स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है.- डीआईजी प्रशांत ठाकुर

ग्रामीणों की मांग

  • मृत मजदूरों के परिवार को उचित आर्थिक सहायता दी जाए
  • बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए
  • परिवार के भरण-पोषण के लिए स्थायी मुआवजा राशि दी जाए
