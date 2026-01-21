ETV Bharat / state

सूरजपुर ओपन कास्ट खदान से 40 टन कोयला चोरी में बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार

इस दौरान पुलिस को चठिरमा में एक पेट्रोल पंप के पास कोयले से लोड ट्राला लावारिस हालात में खड़े होने की जानकारी मिली. जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और आरोपियों की तलाश शुरू की. खदान में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए. आसपास के लोगो से पूछताछ करने पर शक के आधार पर खडगवांकला के रहने वाले नीरज यादव और मनीष यादव सहित पुखराज यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

सूरजपुर: बीते शुक्रवार को जगरन्नाथपुर ओपन कास्ट खदान से 40 टन कोयला से भरा ट्राला गायब हो गया. माइनिंग मैनेजर ने खड़गवां चौकी पुलिस में इसकी शिकायत की. बताया गया कि 15 जनवरी को कुछ अज्ञात खदान से 40 टन कोयले से भरी गाड़ी ले गए. जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की.

पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और जो खुलासा किया उसने सबको चौंका कर रख दिया.

बिलासपुर के शख्स ने 2 गाड़ी चोरी करने की डील की

आरोपियों ने बताया कि उन्हें बिलासपुर के एक व्यक्ति ने इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पैसे दिए थे. आरोपियों को एक ट्राला चोरी करने के लिए 60 हजार रुपये दिए थे और उनके साथ 2 ट्राला चोरी करने को लेकर डील की. जिसके लिए 1 लाख 20 हजार रुपये दिए गए. जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पेट्रोल पंप पर खड़ी मिली कोल लोडेड गाड़ी

सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जगरन्नाथपुर ओपन कास्ट खदान से माइनिंग के बाद ट्रक में कोयला लोड किया गया था. ट्रक को बिना खाता कराए हुए चोरी कर लेकर फरार हो गए. आरोपी लोड कोल भरी गाड़ी को चठिरमा तक ले गए. मुखबिर से सूचना मिली की पेट्रोल पंप में कोल लोडेड ट्रक खड़ा है. चौकी स्टाफ मौके पर पहुंचा और ट्रक बरामद किया गया. तीन आरोपियों की गिरफ्तार किया गया, तीनों को रिमांड पर ले लिया गया है.

बिलासपुर के आरोपी की भी होगी गिरफ्तारी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोबाइल बैंकिंग के जरिए तीनों आरोपियों के खाते में 1 लाख 20 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए. बिलासपुर के अज्ञात व्यक्ति ने पैसे ट्रांसफर किए गए. मामले में उसे भी आरोपी बनाया गया है. उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी. एसडीओपी ने बताया कि मामले में जो भी संदिग्ध होगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी.