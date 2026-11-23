अंबिकापुर से बिहार जा रही यात्री बस पेड़ से टकराई, 15 से ज्यादा घायल, ड्राइवर कंडक्टर गंभीर
प्रतापपुर के शिवपुर मार्ग के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस समय ये हादसा हुआ उस दौरान बस में कई यात्री सवार थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 11:16 AM IST
सूरजपुर: जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया. अंबिकापुर से बिहार के सासाराम से जा रही यात्री बस तड़के दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे के दौरान बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. इस हादसे में लगभग 15 यात्री घायल हुए है.
टायर फटने के बाद पेड़ से टकराई बस
प्रतापपुर के शिवपुर मार्ग के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. तेज रफ्तार बस का टायर फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रितित होकर पेड़ से टकरा गई. सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. दर्जन भर से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई.
ड्राइवर कंडक्टर सहित कई यात्री घायल
स्थानीय लोगों ने प्रतापपुर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से निकाला और अस्पताल पहुंचाया.हादसे में बस चालक वाहन में बुरी तरह फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बस को काटकर बाहर निकाला गया. बस कंडक्टर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है.
प्रतापपुर और अंबिकापुर अस्पताल में घायलों का इलाज
सभी घायलों को पहले प्रतापपुर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से चार गंभीर घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया. फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है. हादसे के बाद मौके पर पहुंची प्रतापपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है.