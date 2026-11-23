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अंबिकापुर से बिहार जा रही यात्री बस पेड़ से टकराई, 15 से ज्यादा घायल, ड्राइवर कंडक्टर गंभीर

सूरजपुर बस एक्सीडेंट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

सूरजपुर: जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया. अंबिकापुर से बिहार के सासाराम से जा रही यात्री बस तड़के दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे के दौरान बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. इस हादसे में लगभग 15 यात्री घायल हुए है.

टायर फटने के बाद पेड़ से टकराई बस प्रतापपुर के शिवपुर मार्ग के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. तेज रफ्तार बस का टायर फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रितित होकर पेड़ से टकरा गई. सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. दर्जन भर से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई.