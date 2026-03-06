ETV Bharat / state

सूरजपुर में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल, 3 छात्र पकड़े गए, केंद्राध्यक्षों पर भी कार्रवाई

10वीं की परीक्षा में नकल पर विशेष उड़दस्ता टीम ने कार्रवाई की ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )