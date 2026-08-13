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विश्व आदिवासी दिवस के दिन दुकानदार से मारपीट का मामला, सूरजपुर में 4 युवकों पर केस दर्ज, दुकानदार पर भी अपशब्द कहने का आरोप

दुकान में खरीदी के दौरान हुआ विवाद, दुकानदार पर लड़कियों से बदतमीजी और अपशब्द के आरोप, मारपीट पर दुकानदार ने भी किया केस

Tribal Day Dispute case
विश्व आदिवासी दिवस के दिन दुकानदार से मारपीट का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 8:07 PM IST

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सूरजपुर: जिले के भैयाथान इलाके में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन दुकान पर हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. एक तरफ जहां आदिवासी समाज की युवतियों को जातिगत अपशब्द कहने के आरोप में दुकानदार के खिलाफ पहले ही SC/ST Act के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है, वहीं अब दुकानदार की शिकायत पर मारपीट करने वाले चार युवकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर क्षेत्र में समाज की एक रैली निकाली जा रही थी और कुछ लोग सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर गए थे. आरोप है कि दुकानदार और ग्राहकों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई.

दुकानदार पर आरोप

विवाद के बाद आरोप है कि दुकानदार ने आदिवासी समाज की बालिकाओं के लिए जातिगत शब्दों का इस्तेमाल किया. इस बात से नाराज युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को बाहर निकाला और उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ.

दुकानदार के खिलाफ केस भी किया

घटना के तुरंत बाद आक्रोशित समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर दुकानदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया था. वहीं, अब इस मामले में घिरे दुकान संचालक ने भी अपने साथ हुई मारपीट की औपचारिक शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ नया अपराध पंजीबद्ध किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और दोनों पक्षों की शिकायतों को आधार बनाकर मामले की निष्पक्ष और बारीकी से जांच की जा रही है.

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