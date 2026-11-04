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भीख मांगने वाली बसोर समुदाय की महिलाओं की बदली जिंदगी, टोकनी सूपा बनाकर कर रही कमाई

सूरजपुर: " पहले भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे तो कोई कुछ कुछ भी बोल देता था, लेकिन अब अपना काम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है. टोकनी बना रहे हैं, सूपा बनाना सीख रहे हैं." भैयाथान ब्लॉक के बसोर समुदाय की कई महिलाओं का अब यही कहना है.

बसोर समुदाय अनुसूचित जाति वर्ग में आता है. इनका पारंपरिक काम बांस की चीजें बनाना है. लेकिन बांस की पारंपरिक चीजों की डिमांड कम होने और बाजार नहीं मिलने के कारण बसोर लोग बांस की चीजें बनाने का काम छोड़कर दूसरा काम करने को मजबूर है. कुछ भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं.

सूरजपुर में भिक्षावृत्ति करने वाली महिलाएं का बदला जीवन (ETV Bharat Chhattisgarh)

भिक्षावृत्ति को मजबूर महिलाओं को मिला सहारा

सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक के शमोली और डालबहरा गांव की बसोर समुदाय की महिलाएं सालों से भिक्षावृत्ति करने को मजबूर थीं. गरीबी, अशिक्षा और रोजगार के साधन न होने से उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था. जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई और उन्हें मदद दिलाई. महिलाओं को बांस की चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी गई.

टोकनी सूपा बनाकर कमाई कर रही महिलाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

टोकनी बना रहे हैं, सूपा बनाना सीख रहे हैं. तीन दिन की ट्रेनिंग लिए. बच्चों को पढ़ाना चाहते है – हितग्राही महिला

हमारी जिंदगी पहले से बहुत अच्छे से चल रही है. टोकनी बनाकर बेच रहे हैं उससे पैसे मिल रहे हैं– हितग्राही महिला

40- 40 हजार की मदद दिलाकर शुरू कराया काम

सूरजपुर जिला प्रशासन की टीम ने इन महिलाओं का सर्वे कराया, उनके साथ बातचीत की और उनकी जरूरतों को समझा. महिला राहत योजना के तहत तीन जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर 40-40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई. अब इन महिलाओं ने भिक्षावृत्ति छोड़कर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ ली है. कोई बांस की टोकनी और सूपा बना रही है तो कोई अपनी किराना दुकान से परिवार का पेट पाल रही है. इस आर्थिक मदद से दो महिलाओं ने अपने पारंपरिक हुनर को रोजगार में बदला.

महिलाओं को स्व सहायता समूह से भी जोड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

भिक्षा वृत्ति की घटनाएं सामने आने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने लोगों से बात की. लाइवलीहुड एक्टिविटी के अंतर्गत महिला राहत कोष से तीन महिलाओं को राशि दी गई, जिससे उन्होंने बांस का काम शुरू किया. कुछ ने किराने की दुकान खोली. महिलाओं को स्वसहायता समूह से जोड़ा गया है, ताकि आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जा सके – रेना जमील, कलेक्टर, सूरजपुर

प्रशासन ने सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं की बल्कि इन महिलाओं के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज भी बनवाए और उन्हें शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा है.