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नदी में बहे 10 साल के मासूम का शव 20-25 किलोमीटर दूर मिला, सूरजपुर में दो दिन बाद खत्म हुआ तलाशी अभियान

जिले के ओडगी में खेलने के दौरान नदी में बह गया था मासूम, ग्रामीणों ने की सुरक्षा इंतजाम करने की मांग

Surajpur child drowning incident
नदी में बहे 10 साल के मासूम का शव 20-25 किलोमीटर दूर मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 8:56 PM IST

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सूरजपुर: जिले के ओडगी थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है. चपदा ग्राम स्थित ढेकी नदी में बह गए 10 साल के मासूम बच्चे का शव घटना के दो दिन बाद बरामद कर लिया गया है. डीडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने लगातार दो दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद शव को बरामद किया.

सूरजपुर में दो दिन बाद खत्म हुआ तलाश अभियान, बच्चे का मिला शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंगलवार शाम को पैर फिसलने से हादसा

आप को बता दें कि मंगलवार की शाम बालक अपने घर के बाहर ढेकी नदी के किनारे कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का तेज बहाव होने के कारण वह देखते ही देखते लापता हो गया. घटना की सूचना मिलते ही ओडगी पुलिस मौके पर पहुंची और डीडीआरएफ की टीम को बुलाकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

20-25 किलोमीटर दूर मिला शव

लगातार दो दिनों तक नदी के कई हिस्सों में सघन तलाश अभियान चलाया गया. आखिरकार टीम को घटना स्थल से करीब 20-25 किलोमीटर दूर बालक का शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

ग्रामीणों ने की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और बारिश के मौसम में लोगों को सतर्क रहने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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