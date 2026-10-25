दादी से मिला आइडिया, अब मक्के के छिलकों से उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बने बुलंदशहर के प्रदीप चंद्र, महिलाओं को दिया रोजगार
मक्के के बेकार भुट्टे के छिलकों से ग्रामीण महिलाएं बना रहीं खूबसूरत उत्पादें. 3 गांव की 150 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़ा.
Published : October 25, 2026 at 6:31 PM IST
फरीदाबाद: मक्का यानी भुट्टा खाने के बाद जिन छिलकों को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही छिलके अब ग्रामीण महिलाओं की आमदनी का जरिया बन रहे हैं. सूरजकुंड दिवाली मेले में लगी एक खास स्टॉल पर इन छिलकों से तैयार ट्रे, मैट, फ्लावर पॉट, लॉन्ड्री बैग, सजावटी सामान और बैठने के आसन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इन उत्पादों की खासियत इनकी आकर्षक डिजाइन, कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल होना है. फूलजा फाउंडेशन की इस पहल से दो से तीन गांवों की 150 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो घर पर रहकर ही हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार कर रही हैं.
ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भरः बुलंदशहर के फूलजा फाउंडेशन के प्रोग्राम ऑफिसर प्रदीप चंद्र ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि "इस पहल के पीछे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का विचार है. गांवों में पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, लेकिन महिलाओं को घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर काम करने में कई बार परेशानी आती है. ऐसे में ऐसा काम शुरू करने की जरूरत महसूस हुई, जिसे महिलाएं अपने घर पर रहकर कर सकें और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें."
पारंपरिक हुनर को दिया नया रूपः प्रदीप चंद्र बताते हैं कि "गांवों में पहले भी बुजुर्ग महिलाएं मक्के के छिलकों से कई तरह की उपयोगी वस्तुएं बनाया करती थीं. इसी पारंपरिक कला से प्रेरणा लेकर इस काम को नए डिजाइन और बाजार की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ाया गया. महिलाओं को शुरुआती प्रशिक्षण दिया गया और इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से भी नए उत्पाद बनाना सिखाया गया. धीरे-धीरे इस काम का दायरा बढ़ा और अब कई गांवों की महिलाएं इससे जुड़कर अपनी कला को कमाई में बदल रही हैं."
कैसे आया आइडियाः प्रदीप चंद्र ने बताया कि "घर में दादी कई प्रकार की बनाती थीं. दादी को देखकर आइडिया आया कि क्या मक्के के छिलकों से उत्पाद बनाया जा सकता है. इस पर मेरी बहन ने दादी बातकर प्रयोग किया. प्रयोग सफल रहा था. बाजार में अच्छी डिमांड है. सरकार की ओर से अलग-अलग राज्यों में मेले और विशेष अवसर पर लगने वाले स्टालों के अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्मों पर काफी डिमांड है."
डेढ़ साल से बना रहें हैं मक्का के छिलकों का प्रोडक्टः इस पहल की शुरुआत हुए डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है. फिलहाल छिलकों से पांच से छह तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. इसके लिए सबसे पहले मक्के के छिलकों को इकट्ठा कर अलग किया जाता है. इसके बाद उन्हें सुखाकर हाथों से बुनाई की जाती है और अलग-अलग आकार व डिजाइन में ढाला जाता है. उत्पाद तैयार करने में महिलाओं की मेहनत और हुनर की अहम भूमिका रहती है. एक ट्रे बनाने में करीब छह से सात घंटे का समय लग जाता है.
कम लागत में तैयार हो रहे उपयोगी उत्पादः इन उत्पादों की एक बड़ी खासियत यह है कि इनका मुख्य कच्चा माल यानी मक्के के छिलके आसानी से और बिना किसी कीमत के उपलब्ध हो जाते हैं. पहले कई जगह इन छिलकों को जला दिया जाता था, जिससे धुआं और प्रदूषण फैलता था. अब इनका दोबारा इस्तेमाल करके एक ओर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि अवशेषों को उपयोगी सामान में बदलने की कोशिश भी हो रही है.
तैयार उत्पादों का स्टॉक सीमितः प्रदीप चंद्र ने बताया कि उत्पादों की कीमत 100 रुपये से शुरू होती है. एक ट्रे 350 रुपये की है, जबकि दो मैट 500 रुपये में उपलब्ध हैं. छोटा वाला बैठने का आसन 700 रुपये और बड़ा फ्लोर मैट 1,500 रुपये का है. महिलाओं द्वारा ये सभी सामान उनके घरों पर ही तैयार किए जाते हैं. फिलहाल तैयार उत्पादों का स्टॉक सीमित है, इसलिए जरूरत और मांग के अनुसार ऑर्डर लेकर भी सामान बनाया जाता है.
मेले में पहुंचे खरीदारों को पसंद आ रही अनोखी पहलः सूरजकुंड दिवाली मेले में स्टॉल पर खरीदारी करने पहुंचे अजय ने बताया कि "मेले में घूमते हुए उनकी नजर इन उत्पादों पर पड़ी तो वे इन्हें देखने के लिए रुक गए. मक्के के छिलकों से इस तरह की उपयोगी और आकर्षक चीजें बनाना एक अलग तरह का विचार है. उत्पादों की गुणवत्ता और मुलायम बनावट भी उन्हें पसंद आई."
मेले में लोगों ने आइडिया को सराहाः अजय का मानना है "इनकी कीमत भी ज्यादा नहीं है और इनका इस्तेमाल घर में कई तरह से किया जा सकता है. इस तरह की पहल से दोहरा फायदा हो रहा है. एक तरफ गांव की महिलाओं को घर बैठे काम और कमाई का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन छिलकों का इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें पहले बेकार समझकर जला दिया जाता था."
छिलकों से हुनर और हुनर से रोजगार की मिसालः सूरजकुंड दिवाली मेले में लगी यह स्टॉल दिखाती है कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कला का सही इस्तेमाल करके रोजगार के नए रास्ते खोले जा सकते हैं. मक्के के छिलकों से तैयार उत्पाद न केवल घर की सजावट और रोजमर्रा के इस्तेमाल के काम आ रहे हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को बाजार तक पहुंचाने का माध्यम भी बन रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य बेकार समझे जाने वाले सामान को उपयोगी बनाना, पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम करना और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.