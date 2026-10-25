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दादी से मिला आइडिया, अब मक्के के छिलकों से उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बने बुलंदशहर के प्रदीप चंद्र, महिलाओं को दिया रोजगार

मक्के के छिलकों से कमाई ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: मक्का यानी भुट्टा खाने के बाद जिन छिलकों को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही छिलके अब ग्रामीण महिलाओं की आमदनी का जरिया बन रहे हैं. सूरजकुंड दिवाली मेले में लगी एक खास स्टॉल पर इन छिलकों से तैयार ट्रे, मैट, फ्लावर पॉट, लॉन्ड्री बैग, सजावटी सामान और बैठने के आसन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इन उत्पादों की खासियत इनकी आकर्षक डिजाइन, कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल होना है. फूलजा फाउंडेशन की इस पहल से दो से तीन गांवों की 150 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो घर पर रहकर ही हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार कर रही हैं.

मक्का के भुट्टे के छिलके से तैयार फूल (ETV Bharat) ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भरः बुलंदशहर के फूलजा फाउंडेशन के प्रोग्राम ऑफिसर प्रदीप चंद्र ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि "इस पहल के पीछे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का विचार है. गांवों में पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, लेकिन महिलाओं को घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर काम करने में कई बार परेशानी आती है. ऐसे में ऐसा काम शुरू करने की जरूरत महसूस हुई, जिसे महिलाएं अपने घर पर रहकर कर सकें और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें."