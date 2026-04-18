करनाल में जमानत पर छूटे युवक की दिनदहाड़े हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां
हरियाणा के करनाल में जमानत पर छूटे शख्स की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है.
Published : April 18, 2026 at 10:07 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के निसिंग क्षेत्र के गांव गोंदर में उस समय सनसनी फैल गई जब जमानत पर जेल से बाहर आए एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने जांच तेज कर दी है.
खूनी वारदात का पूरा घटनाक्रम : शनिवार शाम गांव गोंदर की एक गली अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी. गांव निवासी सूरज, जो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था, गली में खड़ा था. तभी बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे. बिना किसी बहस या चेतावनी के बदमाशों ने सीधे उस पर गोलियां बरसा दीं. एक हमलावर ने मुंह ढंका हुआ था, जबकि दो के चेहरे खुले थे. हमले के बाद आरोपी तेज़ी से मौके से फरार हो गए.
तीन गोलियां, मौत तय : हमलावरों द्वारा चलाई गई गोलियां सूरज की छाती, सिर और बगल में लगीं. गंभीर रूप से घायल सूरज को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है.
पुराना आपराधिक इतिहास बना वजह? : बताया जा रहा है कि मृतक सूरज वर्ष 2019 के एक मर्डर केस में जेल में बंद था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. ऐसे में इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या आपराधिक दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ : सूरज अपने परिवार में दो भाइयों में छोटा था. पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. बेटे की अचानक हुई इस हत्या से परिवार गहरे सदमे में है और गांव में मातम पसरा हुआ है.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया, निसिंग थाना पुलिस और सीआईए टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया.
सीसीटीवी और जांच के कई एंगल : पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. जांच अधिकारी कृष्ण कुमार के अनुसार, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : सोनीपत के खरखोदा में ईंट से कुचलकर महिला की हत्या, सड़क किनारे मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
ये भी पढ़ें : रेवाड़ी में सरसों तेल मिल में मिला युवक का शव, हत्या या सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस
ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में मामूली विवाद में आहाता मैनेजर की हत्या, बदमाशों ने लाठी-डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट