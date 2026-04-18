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करनाल में जमानत पर छूटे युवक की दिनदहाड़े हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां

हरियाणा के करनाल में जमानत पर छूटे शख्स की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है.

Suraj who had come out of jail on bail was shot dead in Gondar village of Karnal
करनाल में जमानत पर छूटे युवक की दिनदहाड़े हत्या (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 10:07 PM IST

3 Min Read
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करनाल : हरियाणा के करनाल के निसिंग क्षेत्र के गांव गोंदर में उस समय सनसनी फैल गई जब जमानत पर जेल से बाहर आए एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

खूनी वारदात का पूरा घटनाक्रम : शनिवार शाम गांव गोंदर की एक गली अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी. गांव निवासी सूरज, जो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था, गली में खड़ा था. तभी बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे. बिना किसी बहस या चेतावनी के बदमाशों ने सीधे उस पर गोलियां बरसा दीं. एक हमलावर ने मुंह ढंका हुआ था, जबकि दो के चेहरे खुले थे. हमले के बाद आरोपी तेज़ी से मौके से फरार हो गए.

Suraj who had come out of jail on bail was shot dead in Gondar village of Karnal
बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां (Etv Bharat)

तीन गोलियां, मौत तय : हमलावरों द्वारा चलाई गई गोलियां सूरज की छाती, सिर और बगल में लगीं. गंभीर रूप से घायल सूरज को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है.

Suraj who had come out of jail on bail was shot dead in Gondar village of Karnal
लोगों से बात करते पुलिसकर्मी (Etv Bharat)

पुराना आपराधिक इतिहास बना वजह? : बताया जा रहा है कि मृतक सूरज वर्ष 2019 के एक मर्डर केस में जेल में बंद था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. ऐसे में इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या आपराधिक दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है.

Suraj who had come out of jail on bail was shot dead in Gondar village of Karnal
पूरे गांव में दहशत (Etv Bharat)

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ : सूरज अपने परिवार में दो भाइयों में छोटा था. पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. बेटे की अचानक हुई इस हत्या से परिवार गहरे सदमे में है और गांव में मातम पसरा हुआ है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया, निसिंग थाना पुलिस और सीआईए टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया.

सीसीटीवी और जांच के कई एंगल : पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. जांच अधिकारी कृष्ण कुमार के अनुसार, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

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