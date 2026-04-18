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करनाल में जमानत पर छूटे युवक की दिनदहाड़े हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां

करनाल : हरियाणा के करनाल के निसिंग क्षेत्र के गांव गोंदर में उस समय सनसनी फैल गई जब जमानत पर जेल से बाहर आए एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

खूनी वारदात का पूरा घटनाक्रम : शनिवार शाम गांव गोंदर की एक गली अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी. गांव निवासी सूरज, जो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था, गली में खड़ा था. तभी बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे. बिना किसी बहस या चेतावनी के बदमाशों ने सीधे उस पर गोलियां बरसा दीं. एक हमलावर ने मुंह ढंका हुआ था, जबकि दो के चेहरे खुले थे. हमले के बाद आरोपी तेज़ी से मौके से फरार हो गए.

बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां (Etv Bharat)

तीन गोलियां, मौत तय : हमलावरों द्वारा चलाई गई गोलियां सूरज की छाती, सिर और बगल में लगीं. गंभीर रूप से घायल सूरज को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है.

लोगों से बात करते पुलिसकर्मी (Etv Bharat)

पुराना आपराधिक इतिहास बना वजह? : बताया जा रहा है कि मृतक सूरज वर्ष 2019 के एक मर्डर केस में जेल में बंद था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. ऐसे में इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या आपराधिक दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है.