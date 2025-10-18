ETV Bharat / state

खटीमा बार एसोसिएशन चुनाव में सूरज राणा की हैट्रिक, तीसरी बार बने अध्यक्ष, सचिव पद पर भरत पांडे जीते

खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा में बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं. शुक्रवार देर शाम आए परिणामों में सूरज राणा ने लगातार तीसरी बार अध्यक्ष के चुनाव में जीत दर्ज कर जीत की हैट्रिक लगाई. जबकि सचिव पद पर भरत पांडे ने शानदार जीत दर्ज की. चुनाव संचालन समिति द्वारा रात साढ़े नौ बजे तक सभी पदों के परिणाम घोषित किए गए.

खटीमा में बार एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष मलकीत सिंह, उपसचिव सुनीता भट्ट, कोषाध्यक्ष विमलेश कुमार शर्मा विजयी हुए. वहीं महिला उपाध्यक्ष पद पर शहाना बेगम, लेखा परीक्षक के लिए मधु राणा, पुस्तकालयध्यक्ष सीता राणा निर्विरोध चुने गए. मुख्य चुनाव अधिकारी अधिवक्ता केडी भट्ट, सहायक चुनाव अधिकारी जरनैल सिंह व सह सहायक चुनाव अधिकारी इकबाल अहमद एवं नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पदाधिकारी मेहरबान कोरंगा की देखरेख में खटीमा बार भवन में सुबह दस बजे से तीन बजे तक चले मतदान प्रक्रिया में कुल 239 मतदाताओं में से 237 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

चार बजे से शुरू हुई मतगणना के बाद देर शाम मुख्य चुनाव अधिकारी भट्ट ने चुनाव परिणाम घोषित किए. अध्यक्ष पद पर सूरज प्रकाश राणा ने रामबचन के 39 मतों से हराकर तीसरी बार अध्यक्ष की सीट पर कब्जा जमाया. सूरज प्रकाश को 136 मत व रामबचन को 97 मत प्राप्त हुए. वहीं सचिव पद पर भरत पांडे ने अवधेश मौर्या को 26 मतों से पराजित किया. उपाध्यक्ष पद पर मलकीत सिंह ने केके सिंह 105 मतों से पराजित किया.