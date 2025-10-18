खटीमा बार एसोसिएशन चुनाव में सूरज राणा की हैट्रिक, तीसरी बार बने अध्यक्ष, सचिव पद पर भरत पांडे जीते
खटीमा बार एसोसिएशन के चुनाव में सूरज राणा तीसरी बार अध्यक्ष बने.
खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा में बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं. शुक्रवार देर शाम आए परिणामों में सूरज राणा ने लगातार तीसरी बार अध्यक्ष के चुनाव में जीत दर्ज कर जीत की हैट्रिक लगाई. जबकि सचिव पद पर भरत पांडे ने शानदार जीत दर्ज की. चुनाव संचालन समिति द्वारा रात साढ़े नौ बजे तक सभी पदों के परिणाम घोषित किए गए.
खटीमा में बार एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष मलकीत सिंह, उपसचिव सुनीता भट्ट, कोषाध्यक्ष विमलेश कुमार शर्मा विजयी हुए. वहीं महिला उपाध्यक्ष पद पर शहाना बेगम, लेखा परीक्षक के लिए मधु राणा, पुस्तकालयध्यक्ष सीता राणा निर्विरोध चुने गए. मुख्य चुनाव अधिकारी अधिवक्ता केडी भट्ट, सहायक चुनाव अधिकारी जरनैल सिंह व सह सहायक चुनाव अधिकारी इकबाल अहमद एवं नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पदाधिकारी मेहरबान कोरंगा की देखरेख में खटीमा बार भवन में सुबह दस बजे से तीन बजे तक चले मतदान प्रक्रिया में कुल 239 मतदाताओं में से 237 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
चार बजे से शुरू हुई मतगणना के बाद देर शाम मुख्य चुनाव अधिकारी भट्ट ने चुनाव परिणाम घोषित किए. अध्यक्ष पद पर सूरज प्रकाश राणा ने रामबचन के 39 मतों से हराकर तीसरी बार अध्यक्ष की सीट पर कब्जा जमाया. सूरज प्रकाश को 136 मत व रामबचन को 97 मत प्राप्त हुए. वहीं सचिव पद पर भरत पांडे ने अवधेश मौर्या को 26 मतों से पराजित किया. उपाध्यक्ष पद पर मलकीत सिंह ने केके सिंह 105 मतों से पराजित किया.
मलकीत को 169 व केके सिंह को 64 मत मिले. उपसचिव पद पर सुनीता भट्ट ने अनिकेत पंत को 11 मतों से पराजित किया. सुनीता को 125 व अनिकेत को 114 मत प्राप्त हुए.वहीं कोषाध्यक्ष पद पर विमलेश कुमार शर्मा ने मो. शाहनवाज सिद्दीकी को 64 मतों से हराकर विजयी हुए. कुमार शर्मा को 145 व सिद्दीकी को 81 मत मिले. वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए जयपाल सिंह व नीतू सक्सेना निर्विरोध निर्वाचित गए. कनिष्क सदस्य पद पर सूरज साफी, अमित सिंह नेगी, अदिति व सचिन सिंह ने जीत दर्ज की. चुनाव परिणाम आने के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों ने साथ जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को जीत की बधाई दी.
