17 हजार किमी की पैदल यात्रा पर निकले सूरज नायक, 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम दर्शन का है संकल्प
सूरज इस दौरान लगभग चार हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय कर चुके हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 3:46 PM IST
संतकबीरनगर: राजस्थान के कोटा निवासी सूरज नायक इन दिनों एक अनूठी और बेहद कठिन धार्मिक यात्रा पर हैं. देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धामों के पैदल दर्शन करने का संकल्प लेकर निकले सूरज बुधवार को उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में पहुंचे. अपने कंधों पर तिरंगा और भगवा ध्वज थामे जब वे राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरे, तो उनकी अद्भुत भक्ति भावना को देख राहगीर और स्थानीय लोग दंग रह गए. हर किसी ने उनकी इस कठिन साधना की सराहना की.
सूरज नायक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि वे संपूर्ण भारतवर्ष के प्रमुख धार्मिक स्थलों की पैदल यात्रा पर निकले हैं. इस यात्रा पर निकले हुए उन्हें 5 महीने और 23 दिन का समय बीत चुका है. इस दौरान वे लगभग चार हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल चलकर तय कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि अब तक 11 ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं.
सूरज ने बताया कि अपनी इस यात्रा के दौरान वे पड़ोसी देश नेपाल भी गए, जहां उन्होंने मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ और जनकपुर के पवित्र दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. उनकी यह पदयात्रा लगभग 17 हजार किलोमीटर की है. अभी उन्हें 1 ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड के शेष दो धामों की यात्रा पूरी करनी है.
जब उनसे पूछा गया कि इतने लंबे सफर में उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने बताया कि रास्ते में आम जनता का सहयोग और प्यार उन्हें लगातार मिलता रहता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है. उन्होंने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न होगी. सूरज के अनुसार, इस यात्रा को संपन्न करने में अभी लगभग 18 महीने का समय और लगेगा.
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