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17 हजार किमी की पैदल यात्रा पर निकले सूरज नायक, 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम दर्शन का है संकल्प

17 हजार किमी की पैदल यात्रा पर निकले सूरज नायक ( Photo Credit; ETV Bharat )

संतकबीरनगर: राजस्थान के कोटा निवासी सूरज नायक इन दिनों एक अनूठी और बेहद कठिन धार्मिक यात्रा पर हैं. देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धामों के पैदल दर्शन करने का संकल्प लेकर निकले सूरज बुधवार को उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में पहुंचे. अपने कंधों पर तिरंगा और भगवा ध्वज थामे जब वे राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरे, तो उनकी अद्भुत भक्ति भावना को देख राहगीर और स्थानीय लोग दंग रह गए. हर किसी ने उनकी इस कठिन साधना की सराहना की. 17 हजार किमी की पैदल यात्रा पर निकले सूरज नायक (Video Credit; ETV Bharat) सूरज नायक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि वे संपूर्ण भारतवर्ष के प्रमुख धार्मिक स्थलों की पैदल यात्रा पर निकले हैं. इस यात्रा पर निकले हुए उन्हें 5 महीने और 23 दिन का समय बीत चुका है. इस दौरान वे लगभग चार हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल चलकर तय कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि अब तक 11 ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं.