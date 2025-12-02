बेरीनाग के सूरज महरा नेवी में बने सब लेफ्टिनेंट, पहले प्रयास में ही पास की थी एनडीए परीक्षा
उडियारी गांव निवासी नारायण सिंह महरा के बेटे सूरज महरा ने भारतीय नौ सेना में सब लेफ्टिनेंट बन गए हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 2, 2025 at 2:43 PM IST
पिथौरागढ़: बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर उडियारी गांव निवासी नारायण सिंह महरा के बेटे सूरज महरा में भारतीय नौ सेना सब लेफ्टिनेंट बन गए हैं. केरल के कन्नूर में तीन वर्ष के प्रशिक्षण बाद उनकी पासिंग आउट परेड हुई. पीओपी में सूरज महरा को परेड कमांडर और बेस्ट स्टूडेंट पुरस्कार भी मिला. पासिंग आउट परेड में सूरज के पिता पूर्व सैनिक नारायण सिंह महरा और माता विमला देवी मौजूद रहीं.
पिथौरागढ़ के सूरज महरा नेवी में बने सब लेफ्टिनेंट: सूरज ने 12वीं तक की पढ़ाई हिमालया इंटर कॉलेज चौकोड़ी पिथौरागढ़ से की थी. सूरज ने पहले ही प्रयास में एनडीए की परीक्षा पास की थी. सूरज ने हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में मेरिट में अपनी जगह बनाई थी. सूरज ने इसका श्रेय अपने माता पिता और हिमालया इंटर कॉलेज चौकोड़ी के शिक्षकों को दिया है. हिमालया इंटर कॉलेज चौकोड़ी की प्रधानाचार्य देवबाला बिष्ट ने बताया कि-
सूरज शुरू से ही मेधावी छात्र रहे. वो हमेशा हर परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए. उन्होंने बिना कोचिंग के कोविड काल में स्वाध्याय कर एनडीए प्रवेश परीक्षा पहली बार ही पास कर ली. अब इस बड़ी उपलब्धि से हमारे कॉलेज के साथ ही पूरा इलाका उन पर गर्व कर रहा है.
-देवबाला बिष्ट, प्रधानाचार्य, हिमालया इंटर कॉलेज चौकोड़ी-
अपनी सफलता पर सूरज महरा ने बताया कि-
मुझे बचपन से कॉलेज के संरक्षक चन्द्र सिंह कार्की और देवबाला बिष्ट ने एनडीए में जाने की प्रेरणा दी. मेरे दादा जीत सिंह महरा भी पूर्व सैनिक हैं. इन सभी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मैंने ये मुकाम हासिल किया है.
-सूरज महरा, सब लेफ्टिनेंट, इंडियन नेवी-
सूरज महरा के सब लेफ्टिनेंट बनने पर प्रधानाचार्य देवबाला बिष्ट, प्रबंधक प्रकाश कार्की, उप प्रधानाचार्य भूपेंद्र पपोला, पार्वती कार्की, केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक फकीर राम टम्टा, ब्लाक प्रमुख संगीता चन्याल, ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट, नगरपालिका अध्यक्ष हेमा पंत सहित आदि ने बधाई दी है.
NDA से बने सब लेफ्टिनेंट: NDA के जरिए युवा भारतीय सेना (Indian Army), नेवी या एयरफोर्स में अधिकारी बनते हैं. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको लेफ़्टिनेंट की रैंक मिलती है. एनडीए में जाने की शैक्षणिक योग्यता आर्मी के लिए 12वीं पास (किसी भी स्ट्रीम से) होती है. नेवी/एयरफोर्स के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है. प्रवेश परीक्षा के समय आयु 16.5 से 19.5 वर्ष होनी चाहिए. अविवाहित युवक और युवती प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं.
एनडीए के लिए होता है एंट्रेंस एग्जाम: सेना में अफसर बनने के लिए एनडीए की प्रवेश परीक्षा देनी होती है. UPSC हर साल NDA की परीक्षा दो बार कराती है. परीक्षा में दो पेपर होते हैं. इनमें गणित 300 अंक का होता है. जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 अंकों का होता है. लिखित परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू होता है. इसमें परीक्षार्थी की नेतृत्व क्षमता जांची जाती है.
