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सूरज कस्टोडियल डेथ केस, कांस्टेबल दिनेश ने खटखटाया लोकभवन का दरवाजा, गवर्नर ने लिया संज्ञान, कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा आवेदन

सूरज कस्टोडियल डेथ केस ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के चर्चित सूरज कस्टोडियल डेथ केस में नया मोड़ आया है. प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल दिनेश कुमार ने अपनी व्यथा एक आवेदन के माध्यम से लोभवन तक पहुंचाई है. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस आवेदन पर संज्ञान लेते हुए उसे आगामी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा है. राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने ईटीवी से बात में इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल के नाम एक आवेदन आया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दिया है.

उल्लेखनीय है कि सूरज कस्टोडियल डेथ केस में हिमाचल के एक टॉप पुलिस अफसर सहित कुछ अन्य भी कानूनी कार्रवाई झेल रहे हैं. कांस्टेबल दिनेश कुमार ने राज्यपाल को भेजे आवेदन में बताया है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच की जाए. यहां बता दें कि कांस्टेबल दिनेश ने सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में उच्चाधिकारियों के खिलाफ गवाही दी थी. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है. इसमें तत्कालीन आईजी जहूर जैदी को भी जेल जाना पड़ा था. कांस्टेबल ने अपनी शिकायत वाले आवेदन में कहा है कि उसके खिलाफ 2017 से डिपार्टमेंटल जांच चल रही है. ये जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है. इस कारण उसे सेवाओं में प्रमोशन व अन्य वित्तीय लाभों से वंचित होना पड़ा है.

क्या है सूरज कस्टोडियल डेथ केस? 4 जुलाई 2017 को शिमला जिले की कोटखाई की दसवीं कक्षा की छात्रा गुड़िया (काल्पनिक नाम) लापता हो गई थी. जिसका 6 जुलाई 2017 को कोटखाई के हलाइला इलाके के दांदी जंगल में उसकी संदिग्ध हालत में लाश मिली. छात्रा के पार्थिव शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. जैसे ही कोटखाई की बिटिया के साथ दुष्कर्म व हत्या की सूचना आम जनता तक पहुंची, लोगों में आक्रोश पैदा हो गया. शव मिलने के बाद 7 जुलाई को पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. फिर 10 जुलाई को सरकार ने एसआईटी गठित की और जहूर जैदी की अगुवाई में टीम ने जांच शुरू की. अगले ही दिन यानी 11 जुलाई को पुलिस ने चार युवकों को पकड़ा. फिर 18 जुलाई की रात को एक कथित तौर पर एक आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई. हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और 19 जुलाई को केस की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई ने दिल्ली में दो अलग-अलग मामले दर्ज कर लिए. सीबीआई ने अपने तरीके से जांच आरंभ की और 29 अगस्त को आईजी जहूर जैदी सहित आठ पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया. बाद में 16 नवंबर 2017 को शिमला के एसपी रहे डीडब्ल्यू नेगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, डीडब्ल्यू नेगी को 18 जनवरी 2025 को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था. सीबीआई की जांच चलती रही और फिर तत्कालीन आईजी जैदी सहित अन्य के खिलाफ 25 नवंबर 2017 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई. बाद में 25 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने कोर्ट में अंतिम स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की. मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा. वहां से जहूर जैदी को 5 अप्रैल 2019 को जमानत मिल गई थी. बाद में नियमों के अनुसार जहूर जैदी का सस्पेंशन बहाल हो गया था, लेकिन 18 जनवरी 2025 को आए फैसले के बाद जहूर जैदी व डीएसपी मनोज सहित अन्य पुलिसकर्मी फिर से हिरासत में ले लिए गए. इसी सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में चंडीगढ़ में सीबीआई की अदालत ने जहूर जैदी व अन्य पुलिस कर्मियों को दोषी करार दे दिया है. मामले में कांस्टेबल दिनेश कुमार मुख्य गवाह थे. दिनेश कुमार के आरोपों पर पुलिस अधिकारी का बयान