सूरज कस्टोडियल डेथ केस, कांस्टेबल दिनेश ने खटखटाया लोकभवन का दरवाजा, गवर्नर ने लिया संज्ञान, कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा आवेदन
हिमाचल के चर्चित सूरज कस्टोडियल डेथ केस में आया नया मोड़. कांस्टेबल दिनेश ने लोकभवन में एक आवेदन भेजा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:14 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 6:31 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के चर्चित सूरज कस्टोडियल डेथ केस में नया मोड़ आया है. प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल दिनेश कुमार ने अपनी व्यथा एक आवेदन के माध्यम से लोभवन तक पहुंचाई है. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस आवेदन पर संज्ञान लेते हुए उसे आगामी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा है. राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने ईटीवी से बात में इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल के नाम एक आवेदन आया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दिया है.
उल्लेखनीय है कि सूरज कस्टोडियल डेथ केस में हिमाचल के एक टॉप पुलिस अफसर सहित कुछ अन्य भी कानूनी कार्रवाई झेल रहे हैं. कांस्टेबल दिनेश कुमार ने राज्यपाल को भेजे आवेदन में बताया है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच की जाए. यहां बता दें कि कांस्टेबल दिनेश ने सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में उच्चाधिकारियों के खिलाफ गवाही दी थी. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है. इसमें तत्कालीन आईजी जहूर जैदी को भी जेल जाना पड़ा था. कांस्टेबल ने अपनी शिकायत वाले आवेदन में कहा है कि उसके खिलाफ 2017 से डिपार्टमेंटल जांच चल रही है. ये जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है. इस कारण उसे सेवाओं में प्रमोशन व अन्य वित्तीय लाभों से वंचित होना पड़ा है.
क्या है सूरज कस्टोडियल डेथ केस?
4 जुलाई 2017 को शिमला जिले की कोटखाई की दसवीं कक्षा की छात्रा गुड़िया (काल्पनिक नाम) लापता हो गई थी. जिसका 6 जुलाई 2017 को कोटखाई के हलाइला इलाके के दांदी जंगल में उसकी संदिग्ध हालत में लाश मिली. छात्रा के पार्थिव शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. जैसे ही कोटखाई की बिटिया के साथ दुष्कर्म व हत्या की सूचना आम जनता तक पहुंची, लोगों में आक्रोश पैदा हो गया. शव मिलने के बाद 7 जुलाई को पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. फिर 10 जुलाई को सरकार ने एसआईटी गठित की और जहूर जैदी की अगुवाई में टीम ने जांच शुरू की.
अगले ही दिन यानी 11 जुलाई को पुलिस ने चार युवकों को पकड़ा. फिर 18 जुलाई की रात को एक कथित तौर पर एक आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई. हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और 19 जुलाई को केस की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई ने दिल्ली में दो अलग-अलग मामले दर्ज कर लिए. सीबीआई ने अपने तरीके से जांच आरंभ की और 29 अगस्त को आईजी जहूर जैदी सहित आठ पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया. बाद में 16 नवंबर 2017 को शिमला के एसपी रहे डीडब्ल्यू नेगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, डीडब्ल्यू नेगी को 18 जनवरी 2025 को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था.
सीबीआई की जांच चलती रही और फिर तत्कालीन आईजी जैदी सहित अन्य के खिलाफ 25 नवंबर 2017 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई. बाद में 25 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने कोर्ट में अंतिम स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की. मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा. वहां से जहूर जैदी को 5 अप्रैल 2019 को जमानत मिल गई थी. बाद में नियमों के अनुसार जहूर जैदी का सस्पेंशन बहाल हो गया था, लेकिन 18 जनवरी 2025 को आए फैसले के बाद जहूर जैदी व डीएसपी मनोज सहित अन्य पुलिसकर्मी फिर से हिरासत में ले लिए गए. इसी सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में चंडीगढ़ में सीबीआई की अदालत ने जहूर जैदी व अन्य पुलिस कर्मियों को दोषी करार दे दिया है. मामले में कांस्टेबल दिनेश कुमार मुख्य गवाह थे.
दिनेश कुमार के आरोपों पर पुलिस अधिकारी का बयान
पुलिस विभाग के अनुसार मामले की जांच चल रही है, इसलिए, कोई कमेंट नहीं किया जा सकता. अधिकारी ने आगे कहा कि दिनेश कुमार के खिलाफ एक सिविलियन को पीटने और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर लूटने की एक शिकायत दर्ज की गई है और उसके खिलाफ दो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही हैं. दिनेश कुमार को ट्रांसफर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का इस्तेमाल करने के लिए सस्पेंड किया गया है.
लोकभवन में दिए गए आवेदन के मुताबिक, दिनेश कुमार 2009 में फोर्स में शामिल हुए थे. 2017 में हुए एक नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर की जांच के दौरान कोटखाई पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे, जिसे गुड़िया केस के नाम से भी जाना जाता है. गुड़िया रेप एंड मर्डर केस की जांच के दौरान, सूरज नाम के एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. मामले में दिनेश कुमार की गवाही के बाद पूर्व इंस्पेक्टर जनरल सहित कई पुलिसवालों को दोषी ठहराया गया.
कॉन्स्टेबल दिनेश कुमार का आरोप है कि गवाह के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के कारण उन्हें सालों तक एडमिनिस्ट्रेटिव बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा. 2017 में उनके खिलाफ मनगढ़ंत आधार पर एक डिपार्टमेंटल जांच शुरू की गई और इसे करीब नौ साल तक पेंडिंग रखा गया. जिसके कारण उनकी सालाना इंक्रीमेंट और दूसरे सर्विस बेनिफिट रोक दिए गए.
हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 के सेक्शन 87 का इस्तेमाल करते हुए, कांस्टेबल दिनेश कुमार ने दोषी पुलिस अधिकारियों को डिपार्टमेंटल रोल पर बनाए रखने और दोषी ठहराए जाने और जेल जाने के बावजूद उनकी सैलरी देने पर भी सवाल उठाया.
इस साल जून में दिनेश कुमार को कथित तौर पर पुलिस स्टेशन चौपाल से पुलिस स्टेशन ननखड़ी में ज़ुबानी ट्रांसफर कर दिया गया. उन्होंने दावा किया कि जरूरी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने कहा कि इस अचानक हुए कदम से उनके परिवार को बहुत मुश्किलें हुईं, खासकर इसलिए क्योंकि उनका बेटा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है और उसे खास मेडिकल केयर की जरूरत है. दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि जब वे 9 जून को शिमला जिला के पुलिस आलाधिकारी से मिले, तो उन्होंने कथित तौर पर उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया.
दिनेश कुमार ने गवर्नर से उनका सस्पेंशन रद्द करने, 2017 की जांच का नतीजा पक्का करने और इसमें शामिल सीनियर अधिकारियों के बर्ताव की बिना किसी भेदभाव के, हाई-लेवल जांच का आदेश देने की अपील की है.
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