सुरभि कला उत्सव 2025: हिसार में चित्रकला के प्रचार-प्रसार का लिया गया संकल्प, 100 चित्रकार हुए सम्मानित
हिसार में आयोजित सुरभि कला उत्सव 2025 में 15 राज्यों के 100 चित्रकार सम्मानित हुए.
Published : December 15, 2025 at 1:06 PM IST
हिसार: हिसार में चित्रकला के प्रचार-प्रसार के संकल्प के साथ दो दिवसीय सुरभि कला उत्सव संपन्न हुआ. सुरभि आर्ट सोसायटी और गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय (गुजवि) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव में देशभर के चित्रकार एकत्रित हुए. कुल 15 राज्यों से आए प्रसिद्ध चित्रकारों ने अपनी कला के माध्यम से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी. यह आयोजन चित्रकारों के महापर्व के रूप में उभरकर सामने आया.
देशभर के चित्रकारों ने दिखाई कला की प्रदर्शनी: सुरभि कला उत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 300 से अधिक चित्रकारों ने हिस्सा लिया. दो दिनों तक चले इस उत्सव में चित्रकारों ने कैनवास पर प्राकृतिक दृश्य, मानवीय संवेदनाएं, नारी के विविध रूप, हरियाली, रेल इंजन और चेहरे आधारित पेंटिंग्स बनाई. गुजवि परिसर में प्रदर्शित इन पेंटिंग्स को देखकर दर्शकों को ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा परिसर एक विशाल आर्ट गैलरी में तब्दील हो गया हो.
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने की सराहना: इस दौरान हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि, "कला किसी भी समाज की संस्कृति और संवेदनाओं की पहचान होती है. ऐसे आयोजन कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के साथ-साथ युवाओं को कला से जोड़ने का काम करते हैं. सुरभि कला उत्सव जैसे कार्यक्रम चित्रकला के संरक्षण और प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कलाकारों की मेहनत और रचनात्मकता समाज को नई दिशा देती है. सरकार भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को हरसंभव सहयोग देती रहेगी."
विद्यार्थियों ने बनाए अतिथियों के पोट्रेट: कला उत्सव के दौरान सुरभि कला केंद्र के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्ध चित्रकारों और अतिथियों के पोट्रेट बनाए और उन्हें भेंट किए. विद्यार्थियों के इस प्रयास की सभी ने सराहना की. मंच संचालन की जिम्मेदारी विनीत कुमार ने निभाई, जिन्होंने अपने सधे हुए संचालन से कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया.
पदमश्री प्रो. बिमन बिहारी दास भी पहुंचे: कला उत्सव में कोलकाता के पदमश्री प्रो. बिमन बिहारी दास भी पहुंचे. वे राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कोलकाता के पूर्व प्राचार्य और वर्तमान में आईफक्स, दिल्ली के अध्यक्ष हैं. शिल्पकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उनके योगदान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया. उनकी उपस्थिति ने उत्सव की गरिमा को और बढ़ाया.
समापन समारोह में 100 चित्रकारों को मिला सम्मान: सुरभि कला उत्सव का समापन समारोह गुजवि सभागार में धूमधाम से आयोजित किया गया. इस अवसर पर 100 प्रसिद्ध चित्रकारों को कला रतन, कला गौरव और कला गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा रहे. उन्होंने पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन किया और चित्रकारों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया.
चित्रकला स्पर्धा के विजेताओं को नकद पुरस्कार: वहीं, सुरभि कला उत्सव में 17 से 24 वर्ष तथा 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विद्यार्थियों और चित्रकारों के लिए चित्रकला स्पर्धा आयोजित की गई. आयोजक राजेश जांगड़ा ने बताया कि, "दोनों वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 11 हजार रुपये, द्वितीय को 7100 रुपये, तृतीय को 5100 रुपये तथा दो सांत्वना पुरस्कार 3100 रुपये के दिए गए. इस प्रतियोगिता ने युवाओं में कला के प्रति उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना को और मजबूत किया."
ये भी रहे मौजूद: समारोह में अर्जुन अवॉर्डी पूजा ढांडा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य साधुराम जाखड़, डी.एन. कॉलेज के पूर्व प्राचार्य सुभाष शर्मा, नेहरू युवा केंद्र के पूर्व जिला समन्वयक नरेंद्र यादव और इतिहासकार डॉ. महेंद्र विवेक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. आयोजन में विख्यात चित्रकार राजेश जांगड़ा, गीता जांगड़ा, विनीत कुमार और बनी सिंह जांगड़ा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और कला प्रेमी भी उपस्थित रहे.
चित्रकला प्रेमियों में उत्साह: सुरभि कला उत्सव में देशभर के प्रसिद्ध चित्रकारों से मिलने और उनकी कला को करीब से देखने के लिए चित्रकला प्रेमी, विद्यार्थी और शहरवासी काफी उत्साहित नजर आए.
