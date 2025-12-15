ETV Bharat / state

सुरभि कला उत्सव 2025: हिसार में चित्रकला के प्रचार-प्रसार का लिया गया संकल्प, 100 चित्रकार हुए सम्मानित

सुरभि कला उत्सव 2025 ( Etv Bharat )

हिसार: हिसार में चित्रकला के प्रचार-प्रसार के संकल्प के साथ दो दिवसीय सुरभि कला उत्सव संपन्न हुआ. सुरभि आर्ट सोसायटी और गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय (गुजवि) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव में देशभर के चित्रकार एकत्रित हुए. कुल 15 राज्यों से आए प्रसिद्ध चित्रकारों ने अपनी कला के माध्यम से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी. यह आयोजन चित्रकारों के महापर्व के रूप में उभरकर सामने आया. देशभर के चित्रकारों ने दिखाई कला की प्रदर्शनी: सुरभि कला उत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 300 से अधिक चित्रकारों ने हिस्सा लिया. दो दिनों तक चले इस उत्सव में चित्रकारों ने कैनवास पर प्राकृतिक दृश्य, मानवीय संवेदनाएं, नारी के विविध रूप, हरियाली, रेल इंजन और चेहरे आधारित पेंटिंग्स बनाई. गुजवि परिसर में प्रदर्शित इन पेंटिंग्स को देखकर दर्शकों को ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा परिसर एक विशाल आर्ट गैलरी में तब्दील हो गया हो. कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने की सराहना: इस दौरान हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि, "कला किसी भी समाज की संस्कृति और संवेदनाओं की पहचान होती है. ऐसे आयोजन कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के साथ-साथ युवाओं को कला से जोड़ने का काम करते हैं. सुरभि कला उत्सव जैसे कार्यक्रम चित्रकला के संरक्षण और प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कलाकारों की मेहनत और रचनात्मकता समाज को नई दिशा देती है. सरकार भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को हरसंभव सहयोग देती रहेगी." हिसार में चित्रकला के प्रचार-प्रसार का लिया गया संकल्प (Etv Bharat) विद्यार्थियों ने बनाए अतिथियों के पोट्रेट: कला उत्सव के दौरान सुरभि कला केंद्र के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्ध चित्रकारों और अतिथियों के पोट्रेट बनाए और उन्हें भेंट किए. विद्यार्थियों के इस प्रयास की सभी ने सराहना की. मंच संचालन की जिम्मेदारी विनीत कुमार ने निभाई, जिन्होंने अपने सधे हुए संचालन से कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया.