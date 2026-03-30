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असम में झामुमो किन मुद्दों पर लड़ेगा चुनाव, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं हो पाया गठबंधन? झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से खास बातचीत

सुप्रियो भट्टाचार्य से असम विधानसभा चुनाव में दावेदारी और कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने समेत कई मुद्दों पर संवाददाता उपेंद्र कुमार ने बात की.

Assam Assembly Elections 2026
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 7:53 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 7:59 PM IST

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रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार असम विधानसभा चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा है. झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन 28 मार्च से असम में डेरा डाले हुए हैं. कई मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी असम के अलग-अलग जिलों में पहुंच चुके हैं. गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू 31 मार्च से असम में चुनावी रैलियां करने वाले हैं. इसके अलावा, झामुमो के ज्यादातर नेता 1 अप्रैल से असम में डेरा डालेंगे.

इस चुनावी गहमागहमी के बीच, लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारने वाला झामुमो असम विधानसभा चुनाव में क्या हासिल करना चाहता है? कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश क्यों और किस मुद्दे पर नाकाम रही और असम चुनाव से झामुमो को क्या उम्मीदें हैं? इन सभी सवालों पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से बात की गई.

सुप्रियो भट्टाचार्य से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (Etv Bharat)

पश्चिम बंगाल छोड़कर असम में क्यों चुनाव लड़ रहा झामुमो?

झामुमो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के बजाय असम विधानसभा चुनाव लड़ रहा है. इस सवाल का जवाब देते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में हमें बीजेपी की सीटों की संख्या को 2021 के विधानसभा चुनाव में जीती सीटों की संख्या से आधा करना है. इसलिए, वहां हमारे लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं. वहीं असम में चुनाव लड़ना जरूरी था क्योंकि हमारे लोग, हमारे पूर्वज, कई साल पहले वहां गए थे.

उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 10 साल से वहां सत्ता में है, उससे पहले, कांग्रेस 15 साल सत्ता में थी, और उससे पहले, असम गण परिषद का शासन था. एजीपी से भी पहले, कांग्रेस कई सालों तक वहां सत्ता में थी. लेकिन, टी-ट्राइब्स को उनके अधिकार और सुविधाएं क्यों नहीं मिलीं? यह सवाल इन सभी पार्टियों से बनता है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे आदिवासी और मूलवासी लोग सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान असम गए, इसके विकास में भागीदार बने और जिन्होंने असम की पहचान बनाई, उन्हें आज पहचान क्यों नहीं मिल रही है?

कांग्रेस से क्यों नहीं हुआ गठबंधन?

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह गलत है कि हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांग रहे थे और वे हमें पांच से सात सीटें दे रहे थे. यह सीटों के बारे में नहीं था, बल्कि उन मुद्दों के बारे में था जिन्हें हम कांग्रेस से हल करने के लिए कह रहे थे. हमारी शर्तों में टी ट्राइब का दर्जा देना और अलग-अलग जगहों पर हमारे मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा हल करना शामिल था, लेकिन कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया. कांग्रेस हमारे मुद्दों को अपने चुनावी विज्ञापनों में भी शामिल करने को तैयार नहीं थी, तो उसके साथ चुनावी समझौता कैसे हो सकता है.

उन्होंने कहा कि हम वहां चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदायों (टी ट्राइब्स) के लिए लड़ रहे हैं, वहां खदान मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वहां तेल फैक्ट्री मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. हमारा सवाल यह है कि आजादी के बाद से कांग्रेस, असम गण परिषद और भाजपा असम में सत्ता में रही हैं, फिर भी आज तक टी ट्राइब्स और असम के मजदूरों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ?

सुप्रियो ने कहा कि जब स्वाभिमान की बात आती है, तो सीटें मायने नहीं रखतीं. हमने असम चुनाव में 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है. उनके नेता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 28 मार्च से 7 अप्रैल तक असम में ही रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि झामुमो को असम के लोगों के प्रति दर्द है. जब झारखंड से देश के दूसरे हिस्सों में गए आदिवासी लोगों को वहां आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, तो असम में क्यों नहीं?

क्या कांग्रेस 5 से 7 सीटें देने को थी तैयार?

कांग्रेस के द्वारा यह प्रचारित करने पर कि "असम में, कांग्रेस झामुमो को महाजोत में 5-7 सीटें देकर एडजस्ट करने को तैयार थी, लेकिन बात नहीं बनी," सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस का लोगों को बरगलाने का लंबा इतिहास रहा है. यह 15 या 40 सीटों के बारे में नहीं था, बल्कि हमारे एजेंडे, हमारी टी-ट्राइब्स के मुद्दों के बारे में था, जिस पर कांग्रेस खुलकर नहीं बोल रही थी. कांग्रेस के बरगलाने का ही नतीजा है कि भाजपा पिछले 10 सालों से असम में सत्ता में है.

झामुमो के चुनाव लड़ने से क्या भाजपा को होगा फायदा?

लोगों को चिंता है कि असम में झामुमो के अकेले चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा हो सकता है. इस सवाल का जवाब देते हुए सुप्रियो ने कहा, "हम तय करेंगे कि हमारे लोगों के मान-सम्मान के लिए क्या जरूरी है. मीडिया हमारा नैरेटिव सेट नहीं करेगा. हमें अपने लोगों के सम्मान की लड़ाई खुद लड़नी है, हमें अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी है."

सिर्फ एक एसटी रिजर्व सीट पर क्यों चुनाव लड़ रहा झामुमो?

झामुमो खुद को एसटी समुदाय का रहनुमा बताने के बावजूद सिर्फ एक एसटी रिजर्व सीट पर क्यों चुनाव लड़ रहा है? इस सवाल का जवाब देते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, "अगर आप ध्यान से देखें, तो हम असम के ऊपरी इलाकों में चुनाव लड़ रहे हैं जहां हमारे लोग रहते हैं. जाहिर है, वहां टी ट्राइब को ट्राइबल का स्टेटस नहीं है, उनकी संख्या भी ज्यादा है. वह सीट एसटी सीट कैसे हो सकती है? वह सामान्य सीट ही रहेगी. मजदूरों के पास श्रम, पसीना और कमिटमेंट है और हम भी मजदूर लोग हैं. हम उनके लिए लड़ेंगे और उनके अधिकार दिलाएंगे. हम मजदूर जानते हैं कि अपना अधिकार, अपनी मजदूरी, पसीना सूखने से पहले कैसे लेनी है."

तरुण गोगोई की पारंपरिक सीट "तिताबार" पर झामुमो द्वारा प्रत्याशी उतारने के सवाल पर सुप्रियो ने कहा कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को वह सीट छोड़कर असम के निचले हिस्से में चले जाना चाहिए था. नई दिल्ली में पिछले चुनाव में प्रतिपक्ष के उम्मीदवार ने नई दिल्ली में शीला दीक्षित और बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा ही था और अब भी यही हो रहा है.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद असम में नई सरकार का गठन तब तक नहीं होगा जब तक हेमंत सोरेन नहीं चाहेंगे. हेमंत सोरेन के पास कुर्सी का मंत्र और उसका पांव होगा, और जो भी सरकार बनेगी, उनको हमारे मुद्दें स्वीकार करने होंगे.

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Last Updated : March 30, 2026 at 7:59 PM IST

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