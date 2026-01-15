ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी पर प्राथमिकी दर्ज करने की झामुमो ने की रांची पुलिस से मांग ! जानिए! क्या है पूरा मामला ?

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने ईडी दफ्तर में कार्रवाई की. जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. अब इस पोस्ट से झामुमो नाराज है और झामुमो नेता ने रांची पुलिस से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

दरअसल, ईडी अधिकारियों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मारपीट करने से जुड़ा एक एफआईआर दर्ज करायी गई है. जिसकी जांच करने रांची पुलिस की टीम गुरुवार को ईडी ऑफिस पहुंची. इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट किया था.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान (ईटीवी भारत)

इस पोस्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है. उन्होंने इस पोस्ट को बेहद आपत्तिजनक और उकसाने वाला बताया और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की. सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि क्या बाबूलाल मरांडी राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के बीच मतभेद और टकराव पैदा करना चाहते हैं?

बाबूलाल मरांडी का पोस्ट

ईडी दफ्तर में रांची पुलिस की कार्रवाई को लेकर बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था कि ईडी ऑफिस में हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं. आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है. फिर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हुए कहा कि वे झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टैग करते हुए रांची स्थित ईडी कार्यालय पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी.