बाबूलाल मरांडी पर प्राथमिकी दर्ज करने की झामुमो ने की रांची पुलिस से मांग ! जानिए! क्या है पूरा मामला ?
बाबूलाल मरांडी के पोस्ट को लेकर झामुमो महासचिव ने रांची पुलिस से आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.
Published : January 15, 2026 at 7:40 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने ईडी दफ्तर में कार्रवाई की. जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. अब इस पोस्ट से झामुमो नाराज है और झामुमो नेता ने रांची पुलिस से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.
दरअसल, ईडी अधिकारियों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मारपीट करने से जुड़ा एक एफआईआर दर्ज करायी गई है. जिसकी जांच करने रांची पुलिस की टीम गुरुवार को ईडी ऑफिस पहुंची. इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट किया था.
इस पोस्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है. उन्होंने इस पोस्ट को बेहद आपत्तिजनक और उकसाने वाला बताया और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की. सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि क्या बाबूलाल मरांडी राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के बीच मतभेद और टकराव पैदा करना चाहते हैं?
बाबूलाल मरांडी का पोस्ट
ईडी दफ्तर में रांची पुलिस की कार्रवाई को लेकर बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था कि ईडी ऑफिस में हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं. आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है. फिर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हुए कहा कि वे झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टैग करते हुए रांची स्थित ईडी कार्यालय पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी.
रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को @ranchipolice द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM एवं पुलिस-प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। आशंका है कि…— Babulal Marandi (@yourBabulal) January 15, 2026
वहीं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा और उस समय भाजपा नेताओं के भाषण को लेकर भी सुप्रियो भट्टाचार्या ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि भाजपा नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा के समय भी कई गुटों में बंटी नजर आयी.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सीएम का शामिल होना सम्मान की बात
इसके अलावा स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की भागीदारी को झामुमो महासचिव ने सम्मान की बात बताई. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सुखद फलाफल राज्य और देश को मिलेगा. उन्होंने कहा कि हेमन्त सोरेन के पूर्व में यूरोप यात्रा का ही फलाफल है कि दावोस में मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं. उन्होने कहा कि यूरोपियन यूनियन से रि-यूनियन से राज्य के विकास के वैश्विक रास्ते खुल रहे हैं. वर्ष 2047 तक राज्य विकास के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक होगा.
यह भी पढ़ें:
ईडी कार्यालय में पुलिस के पहुंचने से मामला गरमाया, बाबूलाल बोले- झारखंड को नहीं बनने देंगे बंगाल, साक्ष्य से छेड़छाड़ की जताई संभावना
ED कार्यालय में मारपीट का मामला गरमाया, रांची पुलिस पहुंची ईडी ऑफिस, CISF ने की घेराबंदी
ईडी दफ्तर में रांची पुलिस, एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे सिटी डीएसपी, कल होगी हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई