जेएमएम ने किया दावा, घाटशिला में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं पार्टी प्रत्याशी

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जीत का दावा करते हुए कहा कि घाटशिला में पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घाटशिला उपचुनाव में जनता ने झामुमो पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि झामुमो ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे, उससे भी आगे बढ़कर घाटशिला के विकास की नई लकीर खींची जाएगी.

विपक्षी दलों ने घाटशिला में भ्रम फैलाने और धनबल का दुरुपयोग करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन घाटशिला की जनता ने हेमंत सरकार के विकास कार्यों और रामदास सोरेन की सेवा भावना को प्राथमिकता दी है: सुप्रियो भट्टाचार्य, केंद्रीय महासचिव, झामुमो

जनता ने शहर और गांव के अंतर को खत्म किया

उन्होंने घाटशिला की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि वहां के मतदाताओं ने गांव और शहर के बीच के अंतर को खत्म कर दिया है और अब घाटशिला विकास की नई दिशा तय करेगा.