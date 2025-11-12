ETV Bharat / state

जेएमएम ने किया दावा, घाटशिला में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं पार्टी प्रत्याशी

केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा करते हुए कहा कि घाटशिला में झामुमो भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा है.

JMM leader Supriyo Bhattacharya
सुप्रियो भट्टाचार्य, केंद्रीय महासचिव, झामुमो (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 7:56 PM IST

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जीत का दावा करते हुए कहा कि घाटशिला में पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घाटशिला उपचुनाव में जनता ने झामुमो पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि झामुमो ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे, उससे भी आगे बढ़कर घाटशिला के विकास की नई लकीर खींची जाएगी.

विपक्षी दलों ने घाटशिला में भ्रम फैलाने और धनबल का दुरुपयोग करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन घाटशिला की जनता ने हेमंत सरकार के विकास कार्यों और रामदास सोरेन की सेवा भावना को प्राथमिकता दी है: सुप्रियो भट्टाचार्य, केंद्रीय महासचिव, झामुमो

जनता ने शहर और गांव के अंतर को खत्म किया

उन्होंने घाटशिला की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि वहां के मतदाताओं ने गांव और शहर के बीच के अंतर को खत्म कर दिया है और अब घाटशिला विकास की नई दिशा तय करेगा.

जानकारी देते केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv bharat)

इससे पहले जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा था कि चुनावी क्षेत्र में मेरा या पहला कदम है लेकिन मेरे बाबा यानी पिता का आशीर्वाद मेरे साथ हैं. मैं जनता के साथ हूं आगे देखें क्या होता है लेकिन मैं हमेशा घाटशिला के भविष्य को उज्ज्वल देखना चाहता हूं.

वोटिंग को लेकर जनता में था गजब का उत्साह

बता दें कि घाटशिला उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीक से संपन्न हो गया है. बीजेपी और जेएमएम प्रत्याशी समेत सभी 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. वोटिंग के दौरान शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के बूथों में लोग बड़े ही उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे थे.

